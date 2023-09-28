وسط أجواء قاتمة.. هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟‎

وقال البروفيسور السويدي بيتر فالنستين المتخصص في القضايا الدولية: "من جوانب عدة، سيكون من المناسب ألا تمنح اللجنة الجائزة هذا العام"، مضيفاً: "ستكون طريقة جيدة لتسليط الضوء على خطورة الوضع العالمي كما حدث في سنوات الحربين العالميتين".

ويقول أمين لجنة جائزة نوبل أولاف نيولستاد: "من الصعب للغاية تصور" مثل هذا السيناريو.

ويضيف: "لا أقول إن ذلك مستحيل (لكن) العالم يحتاج حقاً إلى شيء من شأنه أن يضعه على المسار الصحيح"، "لذلك أعتقد أنه من الضروري حقاً منح جائزة نوبل للسلام، حتى هذا العام".

نضال المرأة الإيرانية؟

لكن من يكون الفائز المحتمل؟ هل تعطى الجائزة للنساء الإيرانيات اللواتي يعبّرن عن غضبهنّ، أحياناً من خلال خلع الحجاب علناً، منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعد توقيفها من شرطة الأخلاق بحجة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء؟.

أم تعطى الجائزة للجهات التي تحقق في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا أو تلك التي ستتولى يوماً ما المحاكمات المرتبطة بها؟.

هل تُمنح جائزة نوبل للسلام إلى ناشطين يناضلون ضد التهديد الكبير الآخر، وهو تغير المناخ، بعدما كان صيف عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وكان الطقس السيئ والحرائق والفيضانات مستعرة في جميع أنحاء الكوكب؟.

يقول مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دان سميث: "أعتقد أن تغير المناخ هو خيار ممتاز لجائزة نوبل للسلام هذا العام".

ويرغب سميث في أن تُمنح الجائزة مناصفة إلى حركة "فرايدايز فور فيوتشر" ("أيام الجمعة من أجل المستقبل") التي أطلقتها الناشطة السويدية الشابة غريتا ثونبرغ، وإلى الزعيم القبلي البرازيلي راوني ميتوكتير، المدافع عن حقوق السكان الأصليين الذين يدفعون ثمناً باهظاً جراء التغير المناخي رغم عدم تحمّلهم أي مسؤولية فيه.

ومن الأسماء الأخرى المتداولة: المحكمة الجنائية الدولية، والإيرانيتان نرجس محمدي ومسيح علي نجاد، والناشطة الأفغانية محبوبة سراج، أو حتى المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا.

وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة لثلاث جهات ذات دلالات رمزية بالغة، وهي منظمة "ميموريال" الروسية غير الحكومية (التي أمر القضاء الروسي بحلها)، والمركز الأوكراني للحريات المدنية، والناشط البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي.