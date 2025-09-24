logo
العالم

هجوم أوكراني يستهدف منشآت للطاقة في فولغوغراد

هجوم أوكراني يستهدف منشآت للطاقة في فولغوغراد
هجوم سابق على منشأة نفط روسيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قال حاكم منطقة  فولغوغراد الروسية أندريه بوشاروف، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة على منشآت بنية تحتية للوقود والطاقة بالمنطقة.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، وفق "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع  الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية خلال الليل.

أخبار ذات علاقة

هجوم أوكراني سابق على منشأة نفط روسية

الجيش الأوكراني يقصف منشأتي نفط روسيتين

تستهدف كييف مصافي النفط الروسية منذ أشهر، معتبرة أنها انتقام عادل من قصف موسكو  لأوكرانيا ومحاولة لقطع عائدات الطاقة التي تموّل الجيش الروسي.

ووصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في روسيا الأسابيع الماضية وفقا لبيانات البورصة، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير.

أخبار ذات علاقة

من هجمات سابقة في سومي

شلل بري وجوي.. حرب المطارات والسكك تشتعل بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC