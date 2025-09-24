هجوم أوكراني يستهدف منشآت للطاقة في فولغوغراد

قال حاكم منطقة فولغوغراد الروسية أندريه بوشاروف، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة على منشآت بنية تحتية للوقود والطاقة بالمنطقة.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، وفق "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية خلال الليل.

تستهدف كييف مصافي النفط الروسية منذ أشهر، معتبرة أنها انتقام عادل من قصف موسكو لأوكرانيا ومحاولة لقطع عائدات الطاقة التي تموّل الجيش الروسي.

ووصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في روسيا الأسابيع الماضية وفقا لبيانات البورصة، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير.