صفارات إنذار تدفع بلينكن ونتنياهو للاحتماء بقبو في تل أبيب
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "احتميا في قبو لخمس دقائق، اليوم الإثنين، عندما انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب أثناء اجتماعهما".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الاثنين غادرا القبو بعد ذلك وواصلا محادثاتهما في مركز القيادة بوزارة الدفاع.
وكان بلينكن عاد إلى إسرائيل التي بدأ منها جولة في المنطقة قبل 4 أيام، شملت عدة دول عربية.
وذكر ميلر في وقت سابق اليوم أن بلينكن بحث مع نتنياهو "التنسيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء في المنطقة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين" في غزة.