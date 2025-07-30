هاريس لن تترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا وتعلن مواصلة "النضال"

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أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية التي خسرت أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، أنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل.
ويأتي هذا وسط تكهنات بأنها ستسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، بحسب "أسوشيتد برس".
وكتبت في بيان: "خلال الأشهر الستة الماضية، خصصتُ وقتًا للتفكير في هذه اللحظة من تاريخنا، وفي أفضل السبل لمواصلة النضال من أجل الشعب الأمريكي وتعزيز القيم والأفكار التي أعتز بها".
وأضافت: "أحب كاليفورنيا وشعبها -إنها موطني- لكنني لن أترشح في هذه الانتخابات".