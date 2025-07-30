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هاريس لن تترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا وتعلن مواصلة "النضال"

هاريس لن تترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا وتعلن مواصلة "النضال"
كامالا هاريسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 8:18 م

أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية التي خسرت أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، أنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل.

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ويأتي هذا وسط تكهنات بأنها ستسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، بحسب "أسوشيتد برس".

وكتبت في بيان: "خلال الأشهر الستة الماضية، خصصتُ وقتًا للتفكير في هذه اللحظة من تاريخنا، وفي أفضل السبل لمواصلة النضال من أجل الشعب الأمريكي وتعزيز القيم والأفكار التي أعتز بها".

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وأضافت: "أحب كاليفورنيا وشعبها -إنها موطني- لكنني لن أترشح في هذه الانتخابات".

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