وزيرة الاستيطان تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن عملية كريات أربع

حملت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية الإسرائيلية، أوريت سْتروك، الحكومةَ المسؤولية الكاملة عن عملية إطلاق النار التي وقعت، الإثنين، بمدينة كريات أربع بالقرب من الخليل التي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، متهمة زملاءَها الوزراء، بعدم بذل الجهود لمكافحة الإرهاب الفلسطيني، وفق تعبيرها.

وفي حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية، قالت ستروك إنه "يجب إغلاق مفترق طرق هاكفاسيم أمام حركة الفلسطينيين كما كان متبعا منذ سنوات"، داعية إلى "إغلاق الطرقات الرئيسة في الضفة الغربية التي يستخدمها المستوطنون، أمام حركة الفلسطينيين واستبدال السياسة الدفاعية بسياسة هجومية".

من جهته، شدد رئيس دولة إسرائيل يتسحاك هرتسوغ، على "دعمه والمجتمع الإسرائيلي بأكمله للجيش وقوات الأمن في مساعيهم لمكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "مقتل مربية الأطفال بات شيفاع نيغري على مرآى من ابنتها هو حادث مروع يمزق القلب"، مؤكدا أن "أعداء إسرائيل لن يستطيعوا تحقيق مآربهم".