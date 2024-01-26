لسد الخصاص.. إقبال عمّال هنود على العمل في إسرائيل

رغم المخاطر التي تهدد سلامتهم، فضّل عمال هنود، الهجرة إلى إسرائيل للحصول على وظائف، مع استمرار الحرب على غزة.

وبحسب تقرير لصحيفة "المونيتور"، يهدف الهنود إلى سد النقص في العمالة في إسرائيل، الذي تفاقم بسبب القتال الذي لا يزال مستمرًا منذ 4 أشهر تقريبا ضد الفلسطينيين في غزة.

ورغم أن الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا، فإنها تكافح من أجل توفير ما يكفي من الوظائف بدوام كامل وبأجور جيدة لملايين البشر.

ففي الفترة من تموز/يوليو 2022 إلى حزيران/يونيو 2023، تم تصنيف ما يقرب من 22% من القوى العاملة في الهند على أنها "عمالة مؤقتة"، إذ بلغ متوسط الأجر الشهري 7899 روبية (95 دولارًا فقط)، وفقًا للأرقام الحكومية.

وبالنسبة لمئات الهنود الذين يصطفون في الطابور، وجميعهم تقريبًا من الرجال، فإن فرصة الحصول على وظيفة في إسرائيل، وأجور أعلى بما يصل إلى 18 مرة، تفوق مخاوفهم.