دبلوماسي روسي: موسكو لن تستعمل أسلحة بيولوجية

أكد دبلوماسي روسي كبير، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحافي بجنيف، أن بلاده لن تستخدم أسلحة بيولوجية.

ونفى كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إمكان أن تستخدم روسيا هذه الأسلحة. وقال لعدد من الصحافيين: "لا صحة لذلك على الإطلاق".

وأضاف أن روسيا "متقيّدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها" المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها.

وأكد الدبلوماسي: "ليس لدينا برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية"، مضيفا أن "جميع أنشطتنا في المجال البيولوجي هي بالكامل للأغراض السلمية وليس أكثر من ذلك".