إستونيا ترفض النفي الروسي انتهاك مجالها الجوي

رفضت تالين اليوم السبت، النفي الروسي بأن مقاتلاتها انتهكت المجال الجوي الإستوني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونشرت وزارة الدفاع الإستونية صورا تظهر المسارات التي اتخذتها الطائرات الحربية الثلاثة "ميغ-31 " أمس الجمعة.

وجاء في تقرير الوزارة أن الطائرات لم تحلق في المسار الدولي الضيق فوق خليج فنلندا ولكن على عمق عشرة كيلومترات في المجال الجوي الإستوني، في خط مستقيم على طول ساحل بحر البلطيق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي النهاية، رافقت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قادمة من إيطاليا الطائرات الحربية إلى خارج المجال الجوي. واستمر انتهاك المجال الجوي للناتو حوالي 12 دقيقة.

وتقول موسكو إنها لم ترتكب أي مخالفة.

ونفت الحكومة الروسية أن تكون 3 مقاتلات تابعة لها قد انتهكت المجال الجوي الإستوني.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت: "تم تنفيذ الرحلة وفقا لقواعد المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود دول أخرى".