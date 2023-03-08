تقرير يكشف "الرحلة السرية" لسفن ذخيرة إيرانية متهمة بـ"إمداد الغزو الروسي"

وقال المصدر، إن "موسكو دفعت ثمن الذخيرة نقدًا"، ومع ذلك كشفت الشبكة أنها لم تكن قادرة على التحقق بشكل مستقل من حجم المساعدة العسكرية المزعومة، كما حذر أحد الخبراء من أن الكمية تبدو أكبر من المتوقع.

يذكر أن إيران كانت متهمة بشحن كمية من الذخيرة إلى روسيا للمساعدة في تجديد مخزوناتها على خط المواجهة في أوكرانيا، حيث يعتقد أن الإمدادات الروسية انخفضت بعد أكثر من عام من القتال في أوكرانيا.

وتعتبر هذه المساعدة المزعومة مجرد جزء من مساعدات طهران لموسكو، والتي تشمل حصول روسيا على مئات الطائرات المسيرة، والتي لعبت دورا موثقا في محاولات روسيا لتدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

من جانبه، أكد المصدر الأمني أن "روسيا تواصل استخدام إيران" كقاعدة خلفية، موضحا أن العلاقات العسكرية بين البلدين وثيقة، كما حذر مسؤولون غربيون وأوكرانيون من أن "إيران قد تزود روسيا بصواريخ باليستية أكثر فتكًا"، على الرغم من أنه لا يوجد دليل على حدوث ذلك حتى الآن.

ومع تزايد الدعم الإيراني لروسيا، يتفاقم القلق في الغرب بشأن احتمال أن تبدأ الصين في تزويد روسيا بالأسلحة، وهي خطوة حذرت الولايات المتحدة من أنها ستكون لها "عواقب وخيمة" على بكين، فيما نفت الصين هذه المزاعم.