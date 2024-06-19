بلينكن: واشنطن لم تنته بعد من مراجعة شحنة قنابل لإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن لم تنته بعد من مراجعة شحنة قنابل لإسرائيل، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن استغرابها بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حليفته واشنطن تعلّق إرسال أسلحة هامة إلى بلاده التي تخوض حربا ضد حماس في قطاع غزة.

وقالت كارين جان بيار الناطقة باسم البيت الأبيض للصحافيين "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إننا بصدق لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".

وأضافت أنه باستثناء "شحنة معينة من الذخائر" ينظر فيها المسؤولون الأمريكيون عن كثب، "ليس هناك أي وقف آخر" لشحنات أسلحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء إن واشنطن "تواصل مراجعة شحنة واحدة (...) في ما يتعلّق بقنابل زنة 2000 رطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح"، في إشارة إلى المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وأضاف لكن "كل ما سوى ذلك يجري كالمعتاد"، دون الخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية مع نتنياهو.

وجاء كلام بلينكن بعد تصريحات لنتنياهو في تل أبيب قال فيها إن وزير الخارجية الأمريكي أكد له أن الحكومة الأمريكية تعمل "ليلا ونهارا" لمعالجة التأخير في وصول الأسلحة.

وفي بيان عبر الفيديو، أعرب نتنياهو عن تقديره للدعم الأمريكي خلال حرب غزة، مضيفا أنه أبلغ بلينكن "من غير المعقول أن تحجب الإدارة في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر لإسرائيل".