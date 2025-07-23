الصين تحتج رسميا للاتحاد الأوروبي بعد شمولها بالعقوبات على روسيا

قدّم وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي بعد إدراج مصرفَين صينيَين في العقوبات التي فرضتها الكتلة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت بكين الأربعاء.

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وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان نقلته "فرانس برس" أن "وانغ قدم احتجاجات رسمية بشأن إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين في الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا" خلال محادثات مع المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الثلاثاء.

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسبة.

وقال دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة: "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا" وفق تعبيره.



