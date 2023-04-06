بيونغ يانغ: تدريبات كوريا الجنوبية وأمريكا تدفع نحو "حرب نووية"

وتجري القوات الأمريكية والكورية الجنوبية سلسلة من التدريبات السنوية في فصل الربيع منذ مارس/ آذار، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية تضم حاملة طائرات أمريكية وقاذفات "بي-1 بي" و"بي-52"، وأول تدريبات هبوط برمائية واسعة النطاق منذ 5 اعوام.

وأشار التعليق أن مشاركة حاملة الطائرات تهدف إلى تأجيج المواجهة، وأضاف أن "بيونغ يانغ سترد على التدريبات بممارسة ردعها الحربي من خلال عمل هجومي".

وتابع: "حولت التدريبات شبه الجزيرة الكورية إلى مستودع ذخيرة ضخم يمكن تفجيره في أي لحظة".

وترد كوريا الشمالية بغضب شديد على التدريبات وتصفها بأنها تدريب على الغزو.

وعززت كوريا الشمالية نشاطها العسكري في الأسابيع الأخيرة، إذ كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجما، وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على ضرب أي مكان في الولايات المتحدة، واختبار ما وصفته بمركبة مسيرة قادرة على الهجوم النووي من تحت الماء.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، اليوم الخميس، إن المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أدانا تلك التجارب وحذرا من أن كوريا الشمالية ستدفع ثمن استفزازاتها.

وأضافت أن المبعوثين اتفقا أيضا على تكثيف الجهود لوقف الأنشطة الإلكترونية غير القانونية لكوريا الشمالية بما في ذلك سرقة العملات الافتراضية والقرصنة.