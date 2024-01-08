الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة الثالثة من الحرب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، بعد 93 يوماً من بدء هجمات جوية وبرية استهدفت مناطق واسعة في القطاع.

وبحسب ما ذكر موقع "والا" العبري فإن الجيش الإسرائيلي انتقل رسمياً إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة، والتي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافاً للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.

وأضاف "لا يستبعد الجيش الإسرائيلي إمكانية عودته في المستقبل إلى خوض عمليات عبر تشكيلات قتالية على نطاق فرق، كما تم في المرحلة الثانية".