عدد قتلى زلزال اليابان يتجاوز المئتين
ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليايان في الأول من كانون الثاني/يناير إلى 202 قتيل، على ما أعلنت السلطات في إقليم أيشيكاوا حيث وقعت الكارثة.
وخفَّضت السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين إلى 102 في مقابل 120 في الحصيلة السابقة.
وضرب زلزال بقوة 7,5 درجة اليابان في أول أيام السنة؛ ما أدى إلى انهيار أبنية واندلاع حرائق وتضرر بنى تحتية في شبه جزيرة نوتو على جزيرة هونشو الرئيسة في البلاد، فيما كانت العائلات تحتفل برأس السنة.
وبعد ثمانية أيام على الزلزال يستمر آلاف من عمال الإغاثة في رفع الأنقاض، إلا أن سوء الأحوال الجوية والطرقات المقطوعة تعيق عملهم فيما لا يزال نحو 3500 شخص عالقين في مناطق نائية.