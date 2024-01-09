عدد قتلى زلزال اليابان يتجاوز المئتين

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليايان في الأول من كانون الثاني/يناير إلى 202 قتيل، على ما أعلنت السلطات في إقليم أيشيكاوا حيث وقعت الكارثة.

وخفَّضت السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين إلى 102 في مقابل 120 في الحصيلة السابقة.