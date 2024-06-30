السنغال.. توتر في البرلمان والمعارضة تلوّح بسحب الثقة من رئيس الحكومة

تشهد الساحة السياسية في السنغال حالة من التوتر بين البرلمان ورئيس الحكومة عثمان سونكو، الذي يواجه فرضية طرح سحب الثقة من حكومته، في أول اختبار منذ تعيينه في منصبه.

وقد كان من المقرر أن يجتمع النواب صباح أمس السبت، لمناقشة توجيه الموازنة، لكن مكتب الجمعية الوطنية قرر في النهاية إلغاء هذه المناقشة.

واعتبر تقرير لإذاعة فرنسا الدولية أنّ هذا التطور يُعد "حلقة جديدة من المواجهة التي استمرت لعدة أيام حول رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو الحضور والإدلاء بإعلان سياسته العامة أمام الجمعية، فيما تهدد المعارضة، التي تمثل الأغلبية في المجلس، بتقديم اقتراح بحجب الثقة".

تصريحات "خطيرة"

وقرر مكتب الجمعية الوطنية، المؤلف بشكل رئيسي من نواب من مجموعة "بينو بوك ياكار" التابعة للرئيس السابق ماكي سال، إلغاء مناقشة توجيه الموازنة المقررة مع وزير المالية.

وأوضح النواب أن هذا الإجراء يأتي ردًّا على ما اعتبروها "التصريحات الخطيرة للغاية" لرئيس الوزراء عثمان سونكو.