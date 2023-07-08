إيران تعدم اثنين متهمين بهجوم على ضريح شيعي

ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت أن إيران أعدمت اثنين من المتهمين في هجوم على ضريح شيعي أسفر عن مقتل 13 على الأقل في أكتوبر/تشرين الأول وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، إن الرجلين أعدما شنقا في مدينة شيراز بجنوب البلاد"، ووفقا لتقارير إعلامية إيرانية فإن "الرجلين اعترفا خلال محاكمتهما بأنهما كانا على صلة بتنظيم داعش في أفغانستان المجاورة وساعدا في التخطيط للهجوم على مرقد شاهجراج في مدينة شيراز".