روسيا.. القبض على 3 ضباط استخبارات بتهمة تلقي رشى

ألقت وكالات إنفاذ القانون الروسية، اليوم الإثنين، القبض على 3 ضباط في جهاز الاستخبارات الداخلية بتهمة قبول رشى تقدر بما قيمته 60 مليون دولار.

والضباط الكبار يعملون في قسم "M" التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حيث اعترف اثنان منهما بذنبهما وبدآ بالتعاون مع التحقيق وهما قيد الإقامة الجبرية.

لكن الضابط الثالث أوقف في زنزانة، ووجهت له تهم عدة من بينها تشكيل عصابة إجرامية مستغلا منصبه لصرف النفوذ، وفق ما أفاد لـ "إرم نيوز" مصدر في لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي.

وقال المصدر، إن الثلاثة متهمون بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك تقاضي رشوة يبلغ مجموعها أكثر من 5 مليارات روبل، لكن اثنين منهما قرارا التعاون.

وأكدت محكمة الحامية العسكرية رقم 235 المعلومات حول الإقامة الجبرية لضابطي جهاز الأمن الفيدرالي اللذين قررا التعاون، لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليقات أخرى.

وتم تشكيل القسم "M" في جهاز الأمن الفيدرالي عام 1999، أي حين كان الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين على رأس هذا الجهاز، قبل أن يختاره الرئيس الأسبق بوريس يلتسين خلفًا له في أواخر العام المذكور.

ومن مسؤوليات الجهاز دعم مكافحة التجسس ومكافحة الفساد في الهيئات الحكومية.

وفي وقت سابق، تم وضع نائب رئيس إدارة الإسكان والرعاية الاجتماعية في مركز العمليات الخاصة لقوات الرد السريع التابعة لحرس الحدود الروسي، سيرغي زويف، قيد الاعتقال حتى 25 شباط/ فبراير المقبل.

وزويف متهم بتلقي رشاوى كبيرة وكبيرة بشكل خاص. وإذا ثبت أنه مذنب، فإنه يواجه السجن لمدة تزيد على 10 سنوات.

وكان هذا المسؤول يعمل في قسم يضم أبرز وحدات حرس الحدود الروسي.