لأول مرة في التاريخ.. روسيا تسقط طائرة أوكرانية دون مشاركة بشرية
أسقطت روسيا طائرة حربية أوكرانية بشكل أتوماتيكي، عبر عناصر الذكاء الاصطناعي للمنظومة الدفاعية، دون أي مشاركة من العنصر البشري، وفق ما أوردته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري روسي مطلع، أن "منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية إس-350 (فيتياز) أسقطت لأول مرة طائرة حربية أوكرانية بشكل تلقائي دون أي مشاركة من الإنسان".
وأشار المصدر أنه "تم اختبار وضع التشغيل هذا في ظروف القتال الحقيقي لأول مرة في العالم، في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي".
وأضاف: "تم لأول مرة في العالم في ظروف قتالية تنفيذ عملية رمي آلية بالكامل لصاروخ دفاع جوي، دون أي مشاركة من جانب العنصر البشري، حيث تم اكتشاف هدف جوي أوكراني ومتابعته وإسقاطه".
وشدد المصدر أن الجيش الروسي تمكن بواسطة "إس-350" من إسقاط عدة طائرات مقاتلة وطائرات دون طيار للقوات الأوكرانية.
وقال المصدر: "في وضع العمل الآلي في هذه المنظومة، لا يتدخل الإنسان ويتم اتخاذ القرار من جانب عناصر الذكاء الاصطناعي للمنظومة في إطار الوضع القتالي المترتب في تلك اللحظة، وخلال ذلك استخدمت هذه المنظومة في وقت واحد كلا وضعي الرادار النشط والسلبي. وبهذا الشكل تزداد مناعة المنظومة تجاه وسائل التشويش الإلكتروني، وتتعزز قدرتها على اكتشاف وتصنيف الأهداف".
وتعمل "إس-350" بتعاون وثيق مع المنظومات الأبعد مدى، مثل "إس-300 في 4" و"إس-400" و"إس-500"، وتخصص "إس-350" لحماية المنظومات الروسية الثمينة من الصواريخ المعادية، ويمكن أن تحمل منصة واحدة للمنظومة 12 صاروخا.
يذكر أن مدى عمل صاروخ "9M96E2" الذي تتزود به "إس-350" يبلغ 120 كيلومترا، ويستطيع اعتراض الأهداف المحلقة بسرعة 4800 متر في الثانية، وفق قناة "روسيا اليوم".