لأول مرة في التاريخ.. روسيا تسقط طائرة أوكرانية دون مشاركة بشرية

أسقطت روسيا طائرة حربية أوكرانية بشكل أتوماتيكي، عبر عناصر الذكاء الاصطناعي للمنظومة الدفاعية، دون أي مشاركة من العنصر البشري، وفق ما أوردته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري روسي مطلع، أن "منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية إس-350 (فيتياز) أسقطت لأول مرة طائرة حربية أوكرانية بشكل تلقائي دون أي مشاركة من الإنسان".

وأشار المصدر أنه "تم اختبار وضع التشغيل هذا في ظروف القتال الحقيقي لأول مرة في العالم، في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي".

وأضاف: "تم لأول مرة في العالم في ظروف قتالية تنفيذ عملية رمي آلية بالكامل لصاروخ دفاع جوي، دون أي مشاركة من جانب العنصر البشري، حيث تم اكتشاف هدف جوي أوكراني ومتابعته وإسقاطه".