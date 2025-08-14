8 أوراق تجعل ترامب "أكثر" قوة أمام بوتين في ألاسكا

قبل ساعات من لقائهما المرتقب في ولاية ألاسكا، سيكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام تحدٍ كبير في مواجهة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وسط مساعٍ لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي ظل التقدم العسكري الروسي والضغوط الاقتصادية التي يواجهها الكرملين، يرى تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست"، أن ترامب يمتلك أوراق قوة يمكن أن تعزز موقفه التفاوضي. فيما يلي ثماني نقاط تجعل ترامب أقوى أمام بوتين في هذه القمة الحاسمة.

وأول هذه الأوراق، بحسب "ناشيونال إنترست"، دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، إذ ستتيح فرصة لترامب لتيسير محادثات ثنائية بين طرفي الصراع.

وتضيف المجلة أن هذه الخطوة، التي فكر فيها ترامب بالفعل، ستُعزز دوره كوسيط، وتهدئ التوترات في كييف، وتقلل من مخاطر الخلاف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ما يعزز موقفه الدبلوماسي.

وفي الورقة الثانية، هناك إمكانية التركيز على التضاريس العسكرية، إذ يجب على ترامب إدراك أهمية المدن الاستراتيجية مثل بوكروفسك وكراماتورسك في دونيتسك، التي تشكل ركائز دفاعية لأوكرانيا.

وتشدد المجلة على أن أي تبادل للأراضي يتطلب ضمانات أمنية قوية من الغرب، ما يضع ترامب في موقف قوة للتفاوض على شروط تحافظ على استقرار أوكرانيا دون الرضوخ لمطالب بوتين المبالغ فيها.

أما الورقة الثالثة، فتتمثل في رفض الاعتراف القانوني بالسيطرة الروسية، إذ ترى المجلة أنه يمكن لترامب أن يقبل بها على أجزاء من أوكرانيا دون منحها شرعية قانونية.

وترى "ناشيونال إنترست"، أن هذا التمييز يحافظ على موقف أوكرانيا ضد الخسارة الدائمة لأراضيها، ويمنع بوتين من استغلال الاعتراف الأمريكي لتوسيع نفوذه في دول سوفيتية سابقة.

كما تعتقد المجلة، في طرحها للورقة الرابعة، أنه ينبغي على ترامب أن يشترط في أي اتفاق لوقف إطلاق النار تأمين ممرات آمنة للمدنيين الأوكرانيين، وهو وفق تعبيرها "موقف أخلاقي وسياسي قوي يعزز مصداقيته كمدافع عن حقوق الإنسان".

وسيكون الرئيس الأمريكي مطالبًا، في الورقة الخامسة، بدعم إعادة تسليح أوكرانيا، لضمان قوتها الدفاعية، إذ إن إسناده لكييف لشراء أسلحة مثل صواريخ توروس وطائرات يوروفايتر، يعزز موقف ترامب كحليف استراتيجي، ويضعف مطالب بوتين بتقييد القوات الأوكرانية.

وفي الورقة السادسة "المفترضة" في يد ترامب، تدعوه "ناشيونال إنترست"، إلى ممارسة الضغط على بوتين لتقليص القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك إعادة القوات الكورية الشمالية، ما سيعطي الرئيس الأمريكي ميزة تفاوضية.

وفي يد ترامب أيضًا ورقة سابعة، هي دعمه لنشر قوة طمأنة أوروبية في أوكرانيا، تضم جنودًا بريطانيين أو فرنسيين، ما يعزز الأمن في المناطق الحيوية، ومن شأن هذا الدعم أن يعزز التزام الولايات المتحدة بحلفائها الأوروبيين ويردع روسيا عن خرق أي اتفاق.

وأخيرًا، فإن لدى ترامب ورقة ثامنة متمثلة في الدبلوماسية القسرية الاقتصادية، وهي سلاح العقوبات الذي يخشاه بوتين، خاصة مع الاقتصاد الروسي المتضرر.

وترى المجلة أن تهديد ترامب لبوتين خلال لقائهما بحرب اقتصادية غير مسبوقة في حال خرق الاتفاق، يمنح الرئيس الأمريكي نفوذًا كبيرًا، بينما يبقي خيار تخفيف العقوبات تدريجيًا كجزء من التسوية كورقة تفاوضية قوية.