العثور على أحد مخترعي لقاح "سبوتنيك" الروسي مقتولًا
أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، بأن السلطات الروسية توصلت إلى أن رجلًا تم العثور عليه، أمس، ميتًا خنقًا داخل منزله في شارع روغوفا في العاصمة موسكو، هو العالم أندري بوتيكوف، أحد مخترعي لقاح "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا.
وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها إلى أن عالم الفيروسات قضى خلال عملية سطو، ونسبت إلى وسائل إعلام محلية قولها إنه تُوفي بعد اشتباك مع شخص تسلل إلى شقته.
وذكر التقرير أن السلطات أعلنت أن المحققين تعرفوا على المهاجم الذي يعد من أصحاب السوابق وتم اعتقاله، حيث "اعترف خلال الاستجواب بذنبه" وأن التحقيق لا يزال متواصلًا.
وأضاف التقرير: "بينما تشير الروايات الرسمية إلى وقوع عملية سطو.. تأتي وفاة الرجل البالغ من العمر 47 عامًا وسط تكرار حالات العثور على أفراد من النخبة الروسية ميتين في ظروف غامضة، خلال العام الماضي، بما في ذلك علماء ورجال أعمال".
وأندري بوتيكوف واحد من 18 عالمًا طوروا لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كوفيد 19، والذي استخدمته روسيا على نطاق واسع خلال سنوات جائحة كورونا.