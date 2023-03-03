العثور على أحد مخترعي لقاح "سبوتنيك" الروسي مقتولًا

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، بأن السلطات الروسية توصلت إلى أن رجلًا تم العثور عليه، أمس، ميتًا خنقًا داخل منزله في شارع روغوفا في العاصمة موسكو، هو العالم أندري بوتيكوف، أحد مخترعي لقاح "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها إلى أن عالم الفيروسات قضى خلال عملية سطو، ونسبت إلى وسائل إعلام محلية قولها إنه تُوفي بعد اشتباك مع شخص تسلل إلى شقته.