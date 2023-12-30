مرتزقة يقاتلون مع إسرائيل في غزة.. هل يتعرضون للمحاكمة؟
انضمام مزدوجي الجنسية إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، قضية تداولها عدد من المصادر الإخبارية مؤخراً، إذ إن إسرائيل وأمام خسائرها البشرية غير المسبوقة في غزة، لجأت إلى استقدام مرتزقة أجانب، وهو ما كانت كشفته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، مؤخراً، وأوضحت أن كثيراً منهم يحملون جنسيات أوروبية.
من بين هؤلاء مقاتل إسباني التقته الصحيفة وقالت إنه كان قد قاتل سابقاً في أوكرانيا، قبل أن يظهر إلى جانب جنود إسرائيليين في غزة، ونقلت الصحيفة عنه أنه يتلقى أسبوعياً 3900 يورو (4187 دولارًا) مقابل انضمامه إلى الجيش الإسرائيلي.
قضية أثارت تساؤلات عدة، منها كيف نجحت إسرائيل في استقطاب هؤلاء إلى حرب كتلك التي يخوضها جيشها في غزة؟ وهل من الممكن محاكمتهم؟.
يقول الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور محمد عبود، لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة الإسرائيلية نجحت في تسويق دعاية أمام يهود العالم بأنها تواجه حركة شبيهة بداعش، وتحتاج إلى الدعم المالي والبشري والمساندة السياسية والإعلامية".
وأشار إلى أن "غالبية مزدوجي الجنسية الذين يحاربون مع الجيش الإسرائيلي، هم يهود من أوروبا وأمريكا وأستراليا تمت تعبئتهم وقدمت لهم إغراءات مالية، وتم شحنهم عاطفياً لدعم تل أبيب في حربها ضد حماس".
وطالب عبود بمحاكمة مزدوجي الجنسية الذين اقترفوا جرائم حرب في القطاع، في ظل توثيق عدد كبير من الجرائم بالصوت والصورة ضد المدنيين.
وذكر عدد من وسائل الإعلام أن "المرتزقة الأجانب المتمركزين في أوكرانيا بدؤوا بمغادرة الدولة الأوروبية المنخرطة في حربها مع روسيا، للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي".
وأشارت تلك الوسائل إلى أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى تلك الخطوة بعد خسائره البشرية بسبب هجمات حماس، وسعى إلى تجنيد مرتزقة أجانب لتنفيذ هجومه البري في غزة.
وحسب عبود، فإن إسرائيل تحاول تجنب المساءلة الدولية، بالإعلان عن تحقيقات داخلية تجريها في الجرائم المرتكبة في الحرب، و"لكن التحقيقات الداخلية لا تؤدي إلى محاسبة الجناة" كما يقول عبود، ويستشهد في هذا السياق بملف الاعتداء على مخيم جنين، واغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إذ انتهت التحقيقات بعقوبات وصفها بأنها هزيلة.
وطالب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الخارجيةَ الفلسطينية بتحريك دعاوى قضائية ضد المرتزقة من مزدوجي الجنسية الذين ارتكبوا جرائم حرب في غزة، سواء كانت لدوافع عقائدية أو طمعاً بحوافز مادية، خصوصًا أنهم ينشرون فيديوهات تُعد دليلاً على ذلك، كالتي يظهرون فيها وهم يُنكلون بالمدنيين ويجبرونهم على السير والجلوس عراة، بالإضافة إلى فيديوهات يدمرون فيها أحياء فلسطينية بأكملها إهداءً لأبنائهم في أعياد ميلادهم.
وفي 16 من الشهر الجاري، قال النائب الفرنسي، توماس بورتس، إن "أكثر من أربعة آلاف جندي إسرائيلي، من حاملي الجنسية الفرنسية، يقاتلون في غزة"، كما طالب وزير العدل بإحالة مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة الفرنسية.
محاكمات
أستاذ القانون الدولي، الدكتور صلاح الطحاوي، حثّ منظمة التحرير الفلسطينية على تأدية دور أكثر فاعلية في إدانة إسرائيل، من خلال توظيف محامين على دراية واسعة بأحكام القانون الدولي العام وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
وأوضح الطحاوي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل لم توقّع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وعند إحالة أفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن، تصطدم بفيتو أمريكي يوقف كل الإجراءات".
ولكن الحل يبقى في القرار الصادر في فبراير/شباط 2021 من المحكمة الجنائية الدولية، عندما أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية المحكمة بالجرائم آنذاك.
وانتقل فريق بصحبة المدعي العام للمحكمة، وانتهى إلى أن كل الأراضي الفلسطينية التي تُرتكب فيها أي جريمة من الجرائم تخضع للمحكمة الجنائية الدولية، ويُمثّل مرتكبو الجرائم أمامها، بعيدًا عن ثغرة عدم التصديق أو فيتو مجلس الأمن، وفق تقدير الطحاوي.
أما أستاذ القانون الدولي، الدكتور أحمد أبو الوفا، فيرى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك إمكانية لمحاكمة مزدوجي الجنسية.
وعن آلية التنفيذ، يوضح أنها تأتي من خلال محاكمة المرتزقة أمام محكمة وطنية في أي دولة أخرى تحت إطار "مبدأ العالمية"، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، عبر ملفات تقدمها عدة دول في ضوء هذه الجرائم، أو من خلال المدعي العام الإسرائيلي.
أما الخبير العسكري اللواء محمد عاصم شنشل فقال إن "الجيش الإسرائيلي يضم مجموعات كبيرة من المجنسين ويفرض عليهم تدريبات قاسية، وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مهام عسكرية مختلفة تساعد هؤلاء في تدريباتهم".
وتوقع شنشل، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، عدم حصول ملاحقة قانونية لأي مقاتل ارتكب جرائم حرب في غزة، رغم الإعلان عن الملاحقة القانونية لبعض ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، وعزا ذلك إلى أن "مجلس الأمن لن يحقق في جرائم الحرب ضد إسرائيل، إذ ليست لديه نية في إدانتها"، وأوضح أن "عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لدخول الحرب البرية في القطاع أجبرت إسرائيل على استقطاب مزدوجي الجنسية؛ لدعم جيشها في قتاله البري في القطاع".