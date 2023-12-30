مرتزقة يقاتلون مع إسرائيل في غزة.. هل يتعرضون للمحاكمة؟

وحسب عبود، فإن إسرائيل تحاول تجنب المساءلة الدولية، بالإعلان عن تحقيقات داخلية تجريها في الجرائم المرتكبة في الحرب، و"لكن التحقيقات الداخلية لا تؤدي إلى محاسبة الجناة" كما يقول عبود، ويستشهد في هذا السياق بملف الاعتداء على مخيم جنين، واغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إذ انتهت التحقيقات بعقوبات وصفها بأنها هزيلة.

وطالب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الخارجيةَ الفلسطينية بتحريك دعاوى قضائية ضد المرتزقة من مزدوجي الجنسية الذين ارتكبوا جرائم حرب في غزة، سواء كانت لدوافع عقائدية أو طمعاً بحوافز مادية، خصوصًا أنهم ينشرون فيديوهات تُعد دليلاً على ذلك، كالتي يظهرون فيها وهم يُنكلون بالمدنيين ويجبرونهم على السير والجلوس عراة، بالإضافة إلى فيديوهات يدمرون فيها أحياء فلسطينية بأكملها إهداءً لأبنائهم في أعياد ميلادهم.

وفي 16 من الشهر الجاري، قال النائب الفرنسي، توماس بورتس، إن "أكثر من أربعة آلاف جندي إسرائيلي، من حاملي الجنسية الفرنسية، يقاتلون في غزة"، كما طالب وزير العدل بإحالة مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة الفرنسية.

محاكمات

أستاذ القانون الدولي، الدكتور صلاح الطحاوي، حثّ منظمة التحرير الفلسطينية على تأدية دور أكثر فاعلية في إدانة إسرائيل، من خلال توظيف محامين على دراية واسعة بأحكام القانون الدولي العام وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

وأوضح الطحاوي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل لم توقّع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وعند إحالة أفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن، تصطدم بفيتو أمريكي يوقف كل الإجراءات".

ولكن الحل يبقى في القرار الصادر في فبراير/شباط 2021 من المحكمة الجنائية الدولية، عندما أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية المحكمة بالجرائم آنذاك.

وانتقل فريق بصحبة المدعي العام للمحكمة، وانتهى إلى أن كل الأراضي الفلسطينية التي تُرتكب فيها أي جريمة من الجرائم تخضع للمحكمة الجنائية الدولية، ويُمثّل مرتكبو الجرائم أمامها، بعيدًا عن ثغرة عدم التصديق أو فيتو مجلس الأمن، وفق تقدير الطحاوي.

أما أستاذ القانون الدولي، الدكتور أحمد أبو الوفا، فيرى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك إمكانية لمحاكمة مزدوجي الجنسية.