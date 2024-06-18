"لوموند": تقارب بوتين وكيم سلاح ذو حدين لبكين

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يقدم فوائد ومشاكل للصين في آن واحد، ويؤدي إلى اضطراب في "علاقة معقدة" بين الدول الثلاث، حيث رأت أن هذا التطور يعد سلاحًا ذا حدين بالنسبة لبكين.

وترى الصحيفة أن "بوتين وكيم وجدا بعضهما البعض من منطلق المصلحة المشتركة، إذ تسعى روسيا للتزود بصواريخ لمواصلة حربها على أوكرانيا، بينما تسعى كوريا الشمالية إلى تخفيف العزلة الدولية والحصول على مساعدات غذائية لمساعدة اقتصادها، والحصول على بعض عناصر المعرفة في المجالات الباليستية أو الفضائية".

اعتماد مفرط على الصين

وبحسب "لوموند"، فإن زعيم كوريا الشمالية يجد فائدة أخرى، من خلال تنويع اتصالاته، بعد أن شعرت الدولة منذ فترة طويلة بالقلق من الاعتماد المفرط على الصين، مبينة أن بكين لا تدعم سوى جهود الإنقاذ الاقتصادي والعسكري في قلب الشمال.

تاريخيًا، أصبحت بكين الداعم الرئيس لبيونغ يانغ، مما يضمن نوعًا من السدادة الإستراتيجية بين القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية، إلا أن هذا الدعم يصاحبه شعور بالإحباط تجاه الأعمال الاستفزازية في قلب الشمال، لا سيما المقالات النووية وصواريخها، كما تقول الصحيفة.

وترى "لوموند" أن هذا التطور يعد سلاحا ذا حدين بالنسبة لبكين. فهي تساعد في تخفيف عبء الاضطرار إلى تغطية كوريا الشمالية المضطربة على المسرح الدولي والقدرة على توفير ما يكفي من السلع والغذاء لضمان بقائها.