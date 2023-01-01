برسالة لنتنياهو.. بايدن يحذر الحكومة الإسرائيلية من "تجاوز الخطوط الحمراء"

وأوضحت القناة، أن "بايدن أكد في رسالته لنتنياهو أن واشنطن ستواصل دعم حل الدولتين، وستعارض أي سياسة من شأنها أن تعرض هذا الحل للخطر، أو تتناقض مع القيم والمصالح المشتركة لكلا البلدين".

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه "على رأس تلك الخطوط الحمراء ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتغيير وضع أبناء الأقليات في إسرائيل"، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكية.

وفي السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وزراء الحكومة الإسرائيلية لـ"التحلي بقدر من المسؤولية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء في النقاش العام"، وفق قناة "مكان" العبرية.