برسالة لنتنياهو.. بايدن يحذر الحكومة الإسرائيلية من "تجاوز الخطوط الحمراء"
كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، تفاصيل رسالة بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذره فيها من "تجاوز الخطوط الحمراء للولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات".
وقالت القناة العبرية، الأحد، إن "رسالة بايدن وصلت إلى نتنياهو في الأيام القليلة الماضية، وحدد فيها الرئيس الأمريكي الخطوط الحمراء التي لا يمكن القبول بتجاوزها من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وأوضحت القناة، أن "بايدن أكد في رسالته لنتنياهو أن واشنطن ستواصل دعم حل الدولتين، وستعارض أي سياسة من شأنها أن تعرض هذا الحل للخطر، أو تتناقض مع القيم والمصالح المشتركة لكلا البلدين".
وأشارت القناة العبرية، إلى أنه "على رأس تلك الخطوط الحمراء ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتغيير وضع أبناء الأقليات في إسرائيل"، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكية.
وفي السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وزراء الحكومة الإسرائيلية لـ"التحلي بقدر من المسؤولية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء في النقاش العام"، وفق قناة "مكان" العبرية.
وأكد هرتسوغ، أن "الديمقراطية الإسرائيلية مستقرة"، مضيفاً: "ليس من السهل ضعضعة القيم التي يستند إليها المجتمع الإسرائيلي"، وفق تعبيره.
يذكر أن تقارير عبرية، أشارت إلى زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، لإسرائيل منتصف الشهر الجاري، للقاء نتنياهو ومناقشة السياسة المتوقعة لحكومته، في ظل القلق الأمريكي من مخططات الأحزاب اليمينية بحكومته.