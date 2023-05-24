آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لتقديم إعانات مالية "سخية" لليهود المتشددين

تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس، مساء الثلاثاء، احتجاجاً على تخصيص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة "إعانات مالية سخيّة" لليهود المتشددين، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ"نهب" أموال الدولة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، دافع عن ميزانية "مسؤولة"، مخاطباً شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضمّ أحزاباً يمينية ويمينية متطرّفة وأخرى يهودية متشدّدة، وذلك قبل سلسلة تصويتات يفترض أن تتواصل في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال نتنياهو "نحن نقرّ ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني".