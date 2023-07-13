بايدن في فنلندا بعد قمة الناتو

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، إلى فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان/أبريل للقاء نظيره ساولي نينيستو ورؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي.

وبعد مشاركته في قمة الناتو في فيلنيوس، حطت الطائرة الرئاسية الأميركية الأربعاء في مطار هلسينكي على ما أفاد مصور وكالة فرانس برس في الطائرة.

وانهت فنلندا التي لها حدود مع روسيا تزيد عن 1300 كيلومتر، حيادها العسكري المعتمد منذ فترة طويلة للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وسيكون بايدن أول رئيس أمريكي يزور هلسينكي منذ قمة قبل خمس سنوات ضمت الرئيس السابق دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وإلى جانب نينيستو ورئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، يلتقي بايدن الخميس رؤساء وزراء السويد أولف كريتسرسون والنروج يوناس غار ستور والدنمارك ميتي فريدريكسن وايسلندا كاترين جاكوبسدوتير.

وستتمحور المحادثات على التعاون بين هذه الدول والولايات المتحدة في مجال الأمن والبيئة والتكنولوجيا.

وستكون فنلندا المحطة الأخيرة لجولة بايدن الأوروبية يعود بعدها إلى واشنطن الخميس. والتقى في إطار هذه الجولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن يوم الإثنين وشارك في قمة فيلنيوس.