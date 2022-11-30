صحف عالمية: تهافت غربي لإنقاذ أوكرانيا قبل الشتاء.. وخلاف اقتصادي بين أمريكا وأوروبا

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على الجهود الغربية المكثفة لإنقاذ أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء، وسط تقارير تتحدث عن إنشاء آلية من قبل الدول الغنية تهدف إلى إصلاح البنية التحتية في البلاد التي تضررت بسبب الضربات الروسية.

كما تناولت الصحف الخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية كارثية في القارة العجوز، وسط استياء القادة الأوروبيين من سياسات الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

تهافت غربي لإنقاذ أوكرانيا

شهدت الـ24 ساعة الماضية جهوداً غربية مكثفة لإنقاذ البنية التحتية الأوكرانية والرامية إلى إصلاح شبكة الكهرباء التي تضررت جراء القصف الروسي، وذلك في محاولة لإغاثة ملايين الأشخاص من انخفاض درجات الحرارة مع حلول فصل الشتاء.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن يأملون في أن تحفز المساعدة الجديدة لشبكة الطاقة الأوكرانية جمع التبرعات من الدول الأخرى، حيث منحت واشنطن 53 مليون دولار لكييف لشراء معدات هي بأمس الحاجة إليها للمساعدة في إصلاح شبكة الكهرباء.

جاء ذلك بعدما صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء في رومانيا خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه تم إنشاء "جبهة جديدة عاجلة" في الجهود العالمية لمساعدة أوكرانيا.