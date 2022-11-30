صحف عالمية: تهافت غربي لإنقاذ أوكرانيا قبل الشتاء.. وخلاف اقتصادي بين أمريكا وأوروبا
سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على الجهود الغربية المكثفة لإنقاذ أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء، وسط تقارير تتحدث عن إنشاء آلية من قبل الدول الغنية تهدف إلى إصلاح البنية التحتية في البلاد التي تضررت بسبب الضربات الروسية.
كما تناولت الصحف الخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية كارثية في القارة العجوز، وسط استياء القادة الأوروبيين من سياسات الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.
تهافت غربي لإنقاذ أوكرانيا
شهدت الـ24 ساعة الماضية جهوداً غربية مكثفة لإنقاذ البنية التحتية الأوكرانية والرامية إلى إصلاح شبكة الكهرباء التي تضررت جراء القصف الروسي، وذلك في محاولة لإغاثة ملايين الأشخاص من انخفاض درجات الحرارة مع حلول فصل الشتاء.
وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن يأملون في أن تحفز المساعدة الجديدة لشبكة الطاقة الأوكرانية جمع التبرعات من الدول الأخرى، حيث منحت واشنطن 53 مليون دولار لكييف لشراء معدات هي بأمس الحاجة إليها للمساعدة في إصلاح شبكة الكهرباء.
جاء ذلك بعدما صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء في رومانيا خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه تم إنشاء "جبهة جديدة عاجلة" في الجهود العالمية لمساعدة أوكرانيا.
وأشارات الصحيفة إلى أن كبار الدبلوماسيين من أكثر من 30 دولة أوروبية قد سافروا الثلاثاء، إلى بوخارست "لإجراء محادثات حول أفضل السبل لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد الغزو الروسي".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية قوله، إن المسؤولين الأمريكيين يأملون في أن يؤدي الوعد الجديد للمعدات الكهربائية إلى تحفيز الدول الأخرى على الإعلان عن حزم مساعدات البنية التحتية الخاصة بها لأوكرانيا، حيث يعيش ملايين السكان دون كهرباء ومياه.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تهدف إلى تشكيل مجموعة عمل لمساعدة أوكرانيا على إصلاح البنية التحتية للطاقة على أساس الطوارئ، والدفاع بشكل أفضل عن محطات الطاقة وشبكاتها من الهجمات الروسية المتكررة.
وفي حديثه مع الصحيفة، أوضح المسؤول، أن "مجموعة الطاقة" المزمع تشكيلها ستكون على غرار مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، التي تنظم تسليم الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه المجموعة ستتركز في مجموعة الدول السبع.
وكان الاجتماع الأول الذي ركز على مثل هذه المساعدات عُقد خلال اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في أوائل نوفمبر الجاري في مونستر بألمانيا، حيث تعهد المسؤولون بمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء بنيتها التحتية والدفاع عنها. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع القادم الشهر المقبل في باريس.
بدورها، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن "الناتو" أعاد تأكيد تعهده أمس بجعل أوكرانيا عضواً في التحالف العسكري الغربي، مشيرة إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء قد تعهدوا أيضاً بالمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة حيث تستخدم روسيا الشتاء كـ"سلاح حرب".
وقالت الصحيفة، إن الاجتماع –الذي عقد في رومانيا- اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالسعي إلى "تجميد أوكرانيا لإخضاعها" من خلال استهداف شبكات الكهرباء والتدفئة مع حلول فصل الشتاء، موضحة أنه أكد التزامه أيضاً بمواصلة تقديم الدعم لكييف على كل الأصعدة.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن اجتماع "الناتو" -الذي يستمر يومين في بوخارست- يعكس تركيزًا متزايدًا على أهداف إعادة الإعمار طويلة المدى بدلاً من الحلول الفورية التي تهدف إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تشتد الحاجة إليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مشارك في المحادثات قوله "أعتقد أن الاهتمام في جميع أنظمتنا بدأ يتحول أكثر فأكثر إلى إعادة الإعمار الفوري والمتوسط المدى لأوكرانيا،" لكنه شدد على أن ذلك لا يعني الابتعاد عن الدعم العسكري المستمر.
خلاف "اقتصادي" بين الحلفاء
في غضون ذلك، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على خلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، قائلة إن التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب الأوكرانية قد أدت إلى تدهور العلاقات عبر الأطلسي.
وقالت الصحيفة، إن العلاقات عبر الأطلسي قد تدهورت مع استياء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزعماء أوروبيين آخرين من السياسات الأمريكية الجديدة التي يقولون إنها تفاقم المشكلات الاقتصادية التي أججتها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها.
وذكرت الصحيفة أن من المرجح أن تركز الرحلة التي بدأها ماكرون مساء أمس إلى الولايات المتحدة على التجارة والمخاوف الجيوسياسية، وذلك خلال زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام هي الأولى التي يقوم بها زعيم أجنبي منذ انتخاب بايدن.
وأضافت أنه بالرغم من أن الحرب الأوكرانية قد نشَّطت "الناتو" وأطلقت طفرة في التجارة والاستثمار بين واشنطن وبروكسل، إلا أنه بعد ما يقرب من عام من الوحدة، حيث واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأ المسؤولون الأوروبيون في التعبير عن إحباطهم من اعتمادهم المتزايد على واشنطن لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.
وتابعت "تدخلت واشنطن للمساعدة في استبدال روسيا كأكبر مزودي الغاز الطبيعي في القارة، لكن شحناتها من الغاز جاءت بأسعار أعلى بكثير؛ ما أدى إلى إجهاد قاعدة التصنيع في أوروبا. كما تحتاج بروكسل أيضًا إلى دعم واشنطن لتعزيز دفاعاتها وتجنب المواجهة المباشرة مع موسكو، وهو تصعيد من شأنه أن يترك أوروبا في الخطوط الأمامية".
وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين قولهم، إن ماكرون يعتزم الضغط على بايدن للحد من مخاطر نشوب صراع أوسع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، مشيرين إلى أن الرئيس الفرنسي يريد إيجاد طريقة لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات وليس ساحة المعركة.
وصرح مسؤولون فرنسيون للصحيفة الأمريكية "يعتبر ماكرون قانون خفض التضخم، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير، تهديدًا للصناعة الأوروبية. ويتضمن القانون إعانات ضخمة وإعفاءات ضريبية للمنتجات المصنوعة باستخدام أجزاء من أمريكا الشمالية ويتم تجميعها هناك".
وقالوا إن "الإجراءات، المعروفة باسم متطلبات المحتوى المحلي، تعاقب العديد من المنتجات الأوروبية الصنع، مثل: البطاريات، والسيارات الكهربائية، غير المؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية."
وأضافوا "يشعر المسؤولون الفرنسيون بالقلق من أن المصنعين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بدؤوا بالتفكير في تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لجني الدعم بالإضافة إلى إمدادات الوقود الأرخص ثمناً"، مشيرين إلى أن ماكرون يخطط لمطالبة نظيره الأمريكي بإعفاءات من متطلبات المحتوى المحلي للشركات الأوروبية.
تزايد التهديد بالعنف بسبب ائتلاف نتنياهو
وفي موضوع آخر، أشارت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية إلى تنامي التهديد بالعنف في إسرائيل مع قيام رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، بتشكيل ائتلاف، حيث أصدرت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية الثلاثاء تهديداً علنياً نادراً ضد سياسي إسرائيلي، وحذرت صراحة من اغتياله.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم، إن التهديد يأتي في الوقت الذي يجمع فيه نتنياهو حكومة ائتلافية في تحالف مع سياسيين من اليمين المتطرف، بما في ذلك إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة ضد الفلسطينيين، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصبح وزيراً للأمن العام في الحكومة الجديدة.
ونقلت "بلومبيرغ" عن طارق عز الدين، المتحدث باسم "حركة الجهاد الإسلامي" بالضفة الغربية المحتلة، تحذيره من أن بن غفير سيواجه مصيرًا مماثلاً لوزير السياحة اليميني المتطرف الذي قتل على يد مسلحين فلسطينيين قبل أكثر من 20 عامًا، رحبعام زئيفي.
في المقابل، رد بن غفير قائلاً إن التهديدات لن تردعه، مضيفاً "نحن مصممون على إعادة الأمن للسكان. لقد حان الوقت لتشكيل حكومة يمينية كاملة حتى نتمكن من سحق الجهاد الإسلامي."
واعتبرت الوكالة الإخبارية، أن تبادل التهديدات هذا ينذر بمستقبل غامض يشوبه العنف في وقت يشهد بالفعل توترات بين إسرائيل والفلسطينيين على جبهات مختلفة هذا العام، بما في ذلك في القدس والضفة الغربية المحتلتين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 130 فلسطينيًّا ومقتل 31 إسرائيليًّا.
وأشارت الوكالة إلى أن بن غفير دخل التيار الرئيس للسياسة الإسرائيلية بعد الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في الأول من الشهر الجاري، عندما كان دعم حزبه حاسمًا لانتصار نتنياهو.
وقالت إن رسالته المتطرفة قد لاقت زخماً لدى الكثيرين من اليمينيين في إسرائيل وسط تصاعد العنف.
ويأتي تقرير "بلومبيرغ" في وقت ناشد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية صلاحيته، يائير لابيد، زعماء العالم بعرقلة الجهود الفلسطينية لإحالة قضية الشرق الأوسط إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك خلال تصويت مقرر في الأمم المتحدة الشهر المقبل.
وفي رسالة بعث بها إلى أكثر من 50 دولة، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن لابيد وصف الحملة الفلسطينية - التي تضمنت تصويت لجنة الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري - بأنها "جهد منسق لاستفراد إسرائيل، وتشويه سمعة مخاوفنا الأمنية المشروعة، ونزع الشرعية عن وجودنا ذاته".
وتم تأييد قرار الـ11 من نوفمبر الذي حمل عنوان "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 98 صوتًا، وعارضه 17 وامتنع 52 عن التصويت.
ووفقاً للصحيفة العبرية، يطالب القرار محكمة العدل الدولية "بإصدار رأي استشاري عاجل بشأن احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانه وضمه للأراضي الفلسطينية". وسيجري التصويت على القرار في الجلسة العامة للجمعية العامة في وقت - لم يحدد بعد – في ديسمبر المقبل.