الصين: مصممون على تعزيز التعاون العسكري مع موسكو

وأوضح لي شانغفو أن الزيارة تهدف إلى أن "نظهر للعالم الخارجي التصميم الحازم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية".

وتعهد الوزير الصيني "بتطوير التعاون العسكري والتقني، إضافة إلى التجارة العسكرية بين روسيا والصين"، ونقل هذه المجالات إلى "مستوى جديد".

من جهته، دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي التقى نظيره الصيني، اليوم الثلاثاء، إلى تطوير هذه العلاقات "من خلال تقديم كل (طرف) إلى الآخر، دعمًا قويًا، بما يشمل قضايا الأمن القومي".

وأبرز الوزير الروسي "أهمية أن يتشارك بلدانا التقييم نفسه لاتجاه التحول الجاري حاليًا في المشهد الجيوسياسي العالمي".

وهذه الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها لي شانغفو منذ توليه منصبه في آذار/مارس 2023.

وكان لي شانغفو قد أكد الأحد الماضي خلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين "الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف، وفق تصريحات مترجمة نقلها التلفزيون الروسي: "لدينا علاقات قوية للغاية.. تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية خلال حقبة الحرب الباردة .. إنها في غاية الاستقرار"، معتبرًا أن العلاقات "دخلت بالفعل حقبة جديدة".

وكررت الدول الغربية في الآونة الأخيرة، تحذيراتها إلى الصين من تقديم دعم عسكري لروسيا، علمًا بأن بكين نفت وجود توجه في هذا الإطار.