الصين: مصممون على تعزيز التعاون العسكري مع موسكو
قال وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إن بلاده مصممة على تعزيز التعاون مع الجيش الروسي، وذلك وفق تصريحات أوردتها وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة يقوم بها إلى موسكو.
وتبدي الدول الغربية الداعمة لكييف في مواجهة الغزو الروسي، خشيتها من أن تزود الصين موسكو بالأسلحة لمساندتها في الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عام، وذلك في خضم تقارب روسي - صيني معارض للتوجهات الغربية.
وأوضح لي شانغفو أن الزيارة تهدف إلى أن "نظهر للعالم الخارجي التصميم الحازم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية".
وتعهد الوزير الصيني "بتطوير التعاون العسكري والتقني، إضافة إلى التجارة العسكرية بين روسيا والصين"، ونقل هذه المجالات إلى "مستوى جديد".
من جهته، دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي التقى نظيره الصيني، اليوم الثلاثاء، إلى تطوير هذه العلاقات "من خلال تقديم كل (طرف) إلى الآخر، دعمًا قويًا، بما يشمل قضايا الأمن القومي".
وأبرز الوزير الروسي "أهمية أن يتشارك بلدانا التقييم نفسه لاتجاه التحول الجاري حاليًا في المشهد الجيوسياسي العالمي".
وهذه الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها لي شانغفو منذ توليه منصبه في آذار/مارس 2023.
وكان لي شانغفو قد أكد الأحد الماضي خلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين "الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".
وأضاف، وفق تصريحات مترجمة نقلها التلفزيون الروسي: "لدينا علاقات قوية للغاية.. تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية خلال حقبة الحرب الباردة .. إنها في غاية الاستقرار"، معتبرًا أن العلاقات "دخلت بالفعل حقبة جديدة".
وكررت الدول الغربية في الآونة الأخيرة، تحذيراتها إلى الصين من تقديم دعم عسكري لروسيا، علمًا بأن بكين نفت وجود توجه في هذا الإطار.
وتأتي زيارة لي إلى روسيا، والمقرر أن تستمر حتى 19 نيسان/أبريل، بعد زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو في آذار/مارس الماضي.
وخلال المحادثات التي استمرت يومين، أشاد بوتين وشي بـ"الحقبة الجديدة" في علاقات البلدين، وناقشا مقترحات بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وعززت موسكو وبكين تعاونهما خلال السنوات الماضية بدفع من رغبتهما في مواجهة الهيمنة الأمريكية في العالم، ونمت شراكتهما بشكل أوثق منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وطرحت الصين خطة من 12 بندًا لحل النزاع في أوكرانيا، أكدت فيها احترام سيادة كل بلد، إلا أنها امتنعت عن توجيه أي انتقاد حيال موسكو.