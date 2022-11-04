أمريكا.. زوج نانسي بيلوسي يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية

غادر زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مستشفى في سان فرانسيسكو، حيث تلقى العلاج إثر إصابته في هجوم تعرض له داخل منزله.

جاء ذلك بحسب ما نقلت محطة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادر لم تسمها، يوم الخميس.

وأجرى بول زوج نانسي بيلوسي، عملية جراحية، بعد إصابته بجروح عندما هاجمه متسلل يحمل مطرقة في منزله.

وكانت بيلوسي البالغة من العمر 82 عامًا، في واشنطن وقت الهجوم.

وأفادت دعوى جنائية اتحادية رُفعت الإثنين، بأن المتهم بضرب زوج نانسي بيلوسي، بمطرقة، بعد أن اقتحم منزل الزوجين، هدد بأخذها رهينة وكسر ركبتيها إذا كذبت عليه في استجوابه لها.