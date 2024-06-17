أكثر من نصف وزراء ماكرون يخوضون الانتخابات المبكرة

يخوض رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال وأكثر من نصف أعضاء حكومته الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 30 يونيو و7 يوليو.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن "التحول الدراماتيكي في عملية حل الجمعية الوطنية لم يفاجئ المعسكر الرئاسي فحسب، بل الوزراء أنفسهم أيضًا، وقبل أقل من أسبوعين على الانتخابات التشريعية عاد 24 منهم، بمن فيهم رئيس الحكومة غابرييل أتال، إلى الحملة الانتخابية التشريعية، أي أكثر من نصف الحكومة.

ويخوض رئيس الوزراء "المعطل" غابريال أتال الانتخابات في الدائرة العاشرة في أوت دو سين، حيث تم انتخابه منذ العام 2017.

وفي هذا المعقل "الماكروني"، الذي ترشحت فيه فاليري هاير (مرشحة المعسكر الرئاسي) في الانتخابات الأوروبية، فاز رئيس الحكومة بسهولة (59.85 %) ضد مرشح اشتراكي في الانتخابات الماضية.

وعلى الرغم من التحالف الوثيق مع جزء من اليمين المحلي، سيكون لدى غابرييل أتال أيضًا مرشح عن حزب اليسار، كما قال الحزب في بيان صحفي. وينافس أتال أيضًا رجل الاقتصاد ورجل الأعمال الفرنسي الأمريكي، سيباستيان لاي، المدعوم من حزب التجمع الوطني.

وفي المنطقة المجاورة، التي حظيت بدعم اليمين المعتدل منذ فترة طويلة، يجرب وزير الخارجية ستيفان سيجورني حظه للمرة الأولى في الدائرة التاسعة في أوت دو سين، والتي تضم بولوني بيانكور.