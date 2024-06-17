أكثر من نصف وزراء ماكرون يخوضون الانتخابات المبكرة
يخوض رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال وأكثر من نصف أعضاء حكومته الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 30 يونيو و7 يوليو.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن "التحول الدراماتيكي في عملية حل الجمعية الوطنية لم يفاجئ المعسكر الرئاسي فحسب، بل الوزراء أنفسهم أيضًا، وقبل أقل من أسبوعين على الانتخابات التشريعية عاد 24 منهم، بمن فيهم رئيس الحكومة غابرييل أتال، إلى الحملة الانتخابية التشريعية، أي أكثر من نصف الحكومة.
ويخوض رئيس الوزراء "المعطل" غابريال أتال الانتخابات في الدائرة العاشرة في أوت دو سين، حيث تم انتخابه منذ العام 2017.
وفي هذا المعقل "الماكروني"، الذي ترشحت فيه فاليري هاير (مرشحة المعسكر الرئاسي) في الانتخابات الأوروبية، فاز رئيس الحكومة بسهولة (59.85 %) ضد مرشح اشتراكي في الانتخابات الماضية.
وعلى الرغم من التحالف الوثيق مع جزء من اليمين المحلي، سيكون لدى غابرييل أتال أيضًا مرشح عن حزب اليسار، كما قال الحزب في بيان صحفي. وينافس أتال أيضًا رجل الاقتصاد ورجل الأعمال الفرنسي الأمريكي، سيباستيان لاي، المدعوم من حزب التجمع الوطني.
وفي المنطقة المجاورة، التي حظيت بدعم اليمين المعتدل منذ فترة طويلة، يجرب وزير الخارجية ستيفان سيجورني حظه للمرة الأولى في الدائرة التاسعة في أوت دو سين، والتي تضم بولوني بيانكور.
ومن بين الوزراء الـ 24 المرشحين، هناك 13 من خارج منطقة إيل دو فرانس، ومن بينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانين الذي يعود إلى الحملة في معقله بالشمال. وفي العام 2022، فاز عمدة توركوينغ السابق بسهولة (57.52%) ضد مرشح ائتلاف اليسار في الدائرة العاشرة.
كما ستعيد المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا ثيفينوت، الترشح كنائبة في الدائرة الانتخابية الثامنة في أوت دو سين. وكانت المتحدثة قد خسرت السباق ضد مرشح من "فرنسا الأبية" في العام 2022.
وفي إيل دو فرانس، ينزل 3 أعضاء من الحكومة بثقلهم في إيفلين، وهم الوزيرة المسؤولة عن المساواة، أورور بيرجي (الدائرة العاشرة)، والوزيرة المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان ماري ليبيك (الدائرة الرابعة) والوزير المنتدب لأوروبا جان نويل بارو (الدائرة الثانية). وقد فاز النواب الثلاثة المنتهية ولايتهم دون صعوبة على مرشحي ائتلاف اليسار خلال الانتخابات الأخيرة.
وفي معقله في سين إت مارن، يعود وزير التجارة الخارجية، فرانك ريستر، مرشحًا عن الدائرة الخامسة، وقد تم انتخابه دون صعوبة منذ العام 2007، لكنه واجه منافسة حادة من حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) في العام 2022، وتفوق بفارق يزيد قليلاً على 2000 صوت في الجولة الثانية، حتى أن مدينته وضعت جوردان بارديلا في المقدمة (37.61%) في الانتخابات الأوروبية، متفوقًا بفارق كبير على مرشح معسكر ماكرون (14.31%).
وفي الدائرة ذاتها، يعود نائب وزير الصحة فريديريك فاليتو في الدائرة الثانية، وتمثل زميلته المسؤولة عن أقاليم ما وراء البحار، ماري جيفينو، المعسكر الرئاسي في الدائرة التاسعة لإيسون، حيث تم انتخابها بفارق أقل من 3 نقاط (51.27 %) عن منافستها من حزب الخضر البيئي في العام 2022.
وفي باريس، سيحاول عضوان في الحكومة الحفاظ على مقعديهما، هما وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس غيريني (الدائرة الانتخابية الثالثة)، وزميلته وزيرة الأعمال والسياحة أوليفيا غريغوار (الدائرة 12).