البيت الأبيض: لا يمكن للصين ادعاء "الحياد" بشأن أوكرانيا

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن منطقيًا اعتبار أن الصين محايدة" بما يتعلق بأوكرانيا، في انتقاد أمريكي مباشر لاقتراح الوساطة الصينية بهدف تسوية النزاع في هذا البلد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن بكين "لم تندد" بالغزو الروسي و"لم تكف عن شراء النفط الروسي".

إلى ذلك، اتهم بكين بـ"نشر الدعاية الروسية" لجهة أن الحرب في أوكرانيا هي نتيجة عدوان غربي، في وقت أشاد فيه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة".

واعتبر كيربي أن البلدين لا يربطهما "تحالف" فعلي بل "زواج مصلحة"، لافتًا إلى أن الصين وروسيا "تريدان تغيير القواعد" التي تحكم النظام الدولي.

لكنه أكد رغم ذلك أن الولايات المتحدة تريد الإبقاء على قنوات التواصل مع بكين، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يعتزم التحدث إلى شي جين بينغ دون توضيحات إضافية.

كذلك، صرح كيربي بأن الصين لم تقدم، بحسب معلوماته، حتى الآن مساعدة عسكرية إلى روسيان، وتؤكد الإدارة الأمريكية أن بكين تعتزم القيام بذلك، الأمر الذي تنفيه الصين.