اليابان وكوريا الجنوبية تنتقدان خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي

أبلغت كوريا الشمالية اليابان، اليوم الثلاثاء، بأنها ستطلق قمرًا صناعيًّا خلال الفترة بين الـ24 والـ31 من أغسطس/ آب، في ثاني محاولة من نوعها هذا العام؛ ما أثار انتقادات من طوكيو وسول اللتين قالتا إن مثل هذه الأعمال "مؤسفة للغاية".

وأبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني اليوم بأن القمر سيحلّق فوق البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي والمحيط الهادي، وهي مناطق قالت اليابان إنها خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من عقد أول قمة منفردة بمعزل عن أي أطراف أخرى لقادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بهدف إبداء الوحدة في ظل القوة المتنامية للصين والتهديدات النووية من كوريا الشمالية.