طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم بالطائرات المسيرة فجر اليوم الأحد طال العاصمة الروسية موسكو، وشبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيانها حول الطائرات التي استهدفت موسكو"في صباح يوم 30 يوليو، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف بوساطة مسيرات على منشآت في موسكو".
وأكدت الوزارة في بيانها "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بوساطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع موسكو- سيتي التجاري".
وفي بيان آخر حول استهداف شبه جزيرة القرم قالت الدفاع الروسية:" اليوم الأحد، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بوساطة 25 مسيرة على منشآت في شبه جزيرة القرم ".
وأكدت الوزارة أنه "تم تدمير 16 مسيرة أوكرانية بوسائط الدفاع الجوي وإسقاط 9 أخرى بوساطة أنظمة الحرب الإلكترونية".
وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة مستهدفة العاصمة الروسية ومحيطها بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، بالتزامن مع إعلانها بدء هجومها المضاد.