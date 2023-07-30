طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم بالطائرات المسيرة فجر اليوم الأحد طال العاصمة الروسية موسكو، وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيانها حول الطائرات التي استهدفت موسكو"في صباح يوم 30 يوليو، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف بوساطة مسيرات على منشآت في موسكو".

وأكدت الوزارة في بيانها "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بوساطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع موسكو- سيتي التجاري".