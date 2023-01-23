بعد طلب انسحاب القوات الفرنسية.. ماكرون ينتظر "توضيحات" من بوركينا فاسو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه ينتظر "توضيحات" من بوركينا فاسو بشأن طلبها المحتمل انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر.

واعتبر ماكرون أن الأنباء التي تنتشر في واغادوغو، منذ السبت، بشأن طلب انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر تخلق "ارتباكًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري "من التعبير".