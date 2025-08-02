خطط على 3 مستويات.. إيران تراجع دفاعها إثر إخفاق "الأسد الصاعد"

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، إقرار "تعليمات التدريب العام للدفاع غير العامل" في اللجنة الدائمة للدفاع المدني بالبلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات بعد الإخفاق الذي رافقها خلال عملية "الأسد الصاعد".

وأوضح موسوي، في تصريح نشرته وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، أن هذه التعليمات تُحدّد مهام ومسؤوليات الأجهزة التنفيذية فيما يتعلق ببناء وإدارة الملاجئ ومراكز الإيواء الطارئ، مؤكداً ضرورة المضي بخطط دفاعية على 3 مستويات: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تشمل كذلك تحصين البنى التحتية الحيوية في البلاد.

اللافت أن تصريحات موسوي جاءت في أعقاب الحرب الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 12 يوماً في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، إذ تعرضت إيران لموجات من الهجمات الجوية والصاروخية.

وكشفت هذه المواجهة عن قصور كبير في نظام الإنذار المبكر، وغياب الملاجئ العامة، وضعف الحماية المدنية، ما أثار انتقادات حادّة من داخل الأوساط الإعلامية والخبراء في الداخل الإيراني.

وفي هذا السياق، شدد موسوي على ضرورة تحصين البنى التحتية الحيوية والخدمات العامة في حال اندلاع نزاعات أو حروب، مطالباً بتنسيق استراتيجي بين المؤسسات المدنية والعسكرية لضمان استمرار الخدمات في الظروف الطارئة.