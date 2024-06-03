بلينكن يلقي مسؤولية قبول اتفاق وقف إطلاق النار على حماس

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الاثنين، أن مسؤولية الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس بايدن، تقع الآن على عاتق حركة حماس.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع وزيرين إسرائيليين ناقش خلالهما مقترح وقف إطلاق النار في غزة، الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه.

وتحدث بلينكن مع كل من الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بحسب ما قالت الخارجية الأمريكية في بيانَين منفصلين.

وأكد الوزير الأمريكي لغالانت أن الاتفاق الذي أعلنه بايدن يعزز مصالح إسرائيل الأمنية على المدى الطويل، منوهاً إلى أن من بين تلك المصالح تكامل إسرائيل في المنطقة.

وشدد بلينكن لبيني غانتس على أن حماس يجب أن تقبل مقترح وقف إطلاق النار دون تأخير، مستعرضاً الفوائد الأمنية لإسرائيل إذا وافقت على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.