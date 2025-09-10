بسبب حادثة المسيّرات.. بولندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي

استدعت بولندا، الأربعاء، القائم بالأعمال الروسي، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية في موسكو، بعدما أعلنت وارسو إسقاط مسيّرات انتهكت مجالها الجوي خلال الليل.

وبحسب "فرانس برس"، قال القائم بالأعمال الروسي المؤقت في بولندا أندري أورداش للوكالة إنه استُدعي إلى وزارة الخارجية، مضيفا أن وارسو لم تقدم بعد أدلة على أن الطائرات المسيّرة التي أسقطت ليل الثلاثاء الأربعاء أتت من روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي ندد بـ"الاستفزاز الروسي"، بعد أن أسقطت بولندا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي خلال هجوم شنته موسكو في غرب أوكرانيا الثلاثاء.

ومن جهته قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "نواجه استفزازا واسع النطاق ومستعدون لصده. الوضع خطير ولا شك في أنه يتعين علينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات".