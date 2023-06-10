بعد مواجهته 37 تهمة جنائية.. ما العقوبة التي تنتظر ترامب؟

بعد أن وجهت له محكمة اتحادية 37 تهمة جنائية، كشف دونالد ترامب عن استدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء المقبل. وهنا يبرز التساؤل عن طبيعة العقوبة التي قد تُفرض على الرئيس الأمريكي السابق حال إدانته في جميع التهم أو بعضها.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن لائحة الاتهام تُظهر أن التهم الموجهة لترامب تتراوح محكوميتها من السجن 5 سنوات في اثنتين منها إلى 20 سنة في 3 تهم.