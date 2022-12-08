اليمين المتطرف يثير ضجة في ألمانيا.. وأردوغان "يغازل" المحافظين قبل الانتخابات

تصدرت "محاولة الانقلاب" الفاشلة في ألمانيا عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، التي كشفت بدورها أن تنامي صعود اليمين المتطرف يثير القلق بين الألمان، لأن المؤامرة لم تكن الوحيدة في التاريخ الحديث.

كما سلطت الصحف الضوء على الشأن التركي، وسط تقارير تتحدث عن "تنازلات" واسعة يهدف من خلالها الرئيس التركي توسيع قاعدة ناخبيه قبل انتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة الصيف المقبل.

فيما ذكرت صحف أخرى أن موسكو تحركت لتعزيز دفاعاتها بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

قلق ألماني من تنامي اليمين المتطرف

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قلق ألماني بشأن تنامي صعود اليمين المتطرف في البلاد، بعدما أحبطت السلطات أمس "محاولة انقلاب" للإطاحة بالحكومة أسفرت عن اعتقال 25 شخصًا، بينهم أمير ألماني وعضو سابق في البرلمان وجندي نشط وأعضاء سابقون في الشرطة والقوات الخاصة.