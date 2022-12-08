اليمين المتطرف يثير ضجة في ألمانيا.. وأردوغان "يغازل" المحافظين قبل الانتخابات
تصدرت "محاولة الانقلاب" الفاشلة في ألمانيا عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، التي كشفت بدورها أن تنامي صعود اليمين المتطرف يثير القلق بين الألمان، لأن المؤامرة لم تكن الوحيدة في التاريخ الحديث.
كما سلطت الصحف الضوء على الشأن التركي، وسط تقارير تتحدث عن "تنازلات" واسعة يهدف من خلالها الرئيس التركي توسيع قاعدة ناخبيه قبل انتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة الصيف المقبل.
فيما ذكرت صحف أخرى أن موسكو تحركت لتعزيز دفاعاتها بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
قلق ألماني من تنامي اليمين المتطرف
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قلق ألماني بشأن تنامي صعود اليمين المتطرف في البلاد، بعدما أحبطت السلطات أمس "محاولة انقلاب" للإطاحة بالحكومة أسفرت عن اعتقال 25 شخصًا، بينهم أمير ألماني وعضو سابق في البرلمان وجندي نشط وأعضاء سابقون في الشرطة والقوات الخاصة.
وقال المدعون العامون ومسؤولو المخابرات الألمان إن "شبكة إرهابية يمينية متطرفة" على مستوى البلاد كانت تخطط لاقتحام مبنى البرلمان أمس، حيث انتشر أكثر من 3 آلاف فرد من قوات الأمن وداهموا 150 منزلًا واعتقلوا 25 "متآمرًا" مشتبهًا فيهم.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الخطة كانت تهدف إلى اقتحام مبنى البرلمان الألماني واعتقال المشرعين و"إعدام" المستشار الألماني، أولاف شولتس.
كما تضمنت الخطة أن رئيس الدولة الجديد سيكون الأمير المنحدر من طبقة النبلاء الألمانية، وأنه سيتم تكليف عضو سابق من اليمين المتطرف في البرلمان بـ"مسؤولية التطهير الوطني".
وأبلغت مصادر مخابراتية مطلعة "نيويورك تايمز" أنه من بين العناصر التي تم الكشف عنها قائمة تحتوي على 18 اسمًا من السياسيين الذين يُعتبرون أعداء، ومن المحتمل أن يتم ترحيلهم وإعدامهم، ومن بينهم شولتس.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المخطط هو الأحدث في سلسلة من المؤامرات التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة لشبكات متطرفة تستعد ليوم ينهار فيه النظام الديمقراطي في ألمانيا، وهو اليوم التي تسميه مثل هذه التنظيمات بـ"اليوم العاشر".
وقال كونستانتين فون نوتس، النائب وعضو لجنة مراقبة المخابرات في البرلمان الألماني، للصحيفة "هذه ليست الحالة الأولى التي تخطط فيها مثل هذه الخلية لـ(اليوم العاشر). عدد هذه الحالات يتراكم والأسئلة هي إلى أي مدى هي مترابطة".
وليس من الواضح، وفقًا لتقرير الصحيفة، إلى أي مدى كان المتآمرون قادرين على تنفيذ مثل هذا الهجوم، ولا مدى قربهم من محاولة تنفيذ خطتهم. لكن المدعين قالوا إن العديد من المعتقلين كانوا مدججين بالسلاح، ووصفوا المؤامرة بأنها ربما تكون الأكثر جرأة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي موجهة مباشرة إلى قلب الدولة.
وأضافت الصحيفة "كان أحد المواقع التي تمت مداهمتها أمس ثكنة عسكرية. وكان من بين المعتقلين في جميع أنحاء البلاد عضو في (حزب البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف، والذي خدم في البرلمان الألماني، وأمير ألماني ومواطن روسي متهم بدعم خطط الجماعة".
ونقلت الصحيفة عن ممثلي الادعاء قولهم إن المجموعة تشكلت العام الماضي، متأثرة بأيديولوجيات مجموعة المؤامرة الشهيرة "كيو آنون"، ومجموعة مؤامرة ألمانية يمينية تسمى "رايخبرغر" اللتين لا تعترفان بشرعية ألمانيا الحديثة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، أضاف ممثلو الادعاء أنه لتنفيذ خططها، شكلت الجماعة جناحًا عسكريًّا وجناحًا سياسيًّا، والذي وصفته بـ"المجلس"، وهو نوع من حكومة الظل التي كانت تنوي تنصيبها في برلين. وتابعوا أن هاينريخ الثالث عشر، أمير رويس (71 عامًا)، سليل سلالة ملكية من ولاية تورينجيا الألمانية، كان رئيس "المجلس" لدى الجماعة.
وقالت "نيويورك تايمز" إنه بعد سنوات من التركيز على مواجهة التهديد الذي تشكله التنظيمات الإرهابية التقليدية، مثل تنظيم "داعش"، وسعت السلطات الألمانية تركيزها ليشمل المتشددين اليمينيين بعد سلسلة من الهجمات.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، كان هناك قلق متزايد بين المسؤولين الألمان بشأن تطرف أعضاء في الجيش والأجهزة الأمنية. وأشارت إلى أن اعتقالات أمس قد أثارت تصريحات مقلقة من قبل السياسيين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات اليهودية التي كانت تحذر من زيادة الهجمات المعادية للسامية في البلاد.
قبل الانتخابات.. أردوغان "يغازل" المحافظين
ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعمل بشكل متزايد على تعزيز قاعدة ناخبيه المحافظين قبل الانتخابات المقررة الصيف المقبل، من خلال تعديلات دستورية مقترحة من شأنها توسيع الحق في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وحظر الزواج من الجنس ذاته.
وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى أن تكون خطوة سياسية، إذ إن الائتلاف الحاكم، بقيادة "حزب العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان، ليس لديه ما يكفي من الأصوات لتمرير التعديلات.
وقالت الوكالة، إنه حتى لو حصلت التعديلات بالفعل على الأصوات اللازمة لتمريرها في البرلمان، فإنها لن تؤدي إلا إلى "تكريس" الوضع الراهن في الدستور. وأوضحت أن القانون المدني التركي لا يحظر على وجه التحديد الزواج من الجنس ذاته، لكنه يعرّف الزواج على أنه ترتيب بين "رجل وامرأة".
علاوة على ذلك، تم رفع جميع القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في المدارس والمباني الحكومية منذ أكثر من عقد. ويحتاج الائتلاف الحاكم، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، إلى ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 600 نائب لتعديل الدستور، أو 360 صوتا لطرح الاقتراح للاستفتاء.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وشركاؤه يشغل 335 مقعدًا، ما يجعل أي عملية تصويت "مستحيلة" دون دعم المعارضة. ويقوم أعضاء كتلة المعارضة الآن بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم رفض المسودة بالكامل أو التصويت فقط على تعديل الحجاب، الذي يحظى بأوسع جاذبية بين الأحزاب.
وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن يستغل أردوغان أي تردد حول المسألتين المثيرتين للجدل لمهاجمة خصومه خلال حملته، مشيرة إلى أنه مع اقتراب انتخابات حاسمة العام المقبل، يعمل أردوغان على تلميع أوراق اعتماده المحافظة في محاولة لجذب الناخبين.
وتابعت "مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا واستمرار تزايد السخط العام حول حالة الاقتصاد المتأزمة، يبذل تحالف أردوغان القومي المحافظ كل ما في وسعه لهزيمة كتلة معارضة غير متماسكة."
وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "المونيتور" الإخباري الأمريكي اشتداد المعركة من أجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا بين كتلة المعارضة الرئيسة في البلاد والتحالف الحاكم.
وقال الموقع الإخباري إن تحالف المعارضة "يتقدم" بفارق ضئيل فقط في مواجهة الائتلاف الحاكم بقيادة أردوغان، إذ تواجه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها مع ارتفاع معدل التضخم قبل الانتخابات الحاسمة في يونيو.
وأضاف أنه مع ذلك، لا يزال حزب أردوغان هو الأكثر شعبية على المستوى الفردي، إذ قال 28% من المستطلَعة آراؤهم إنهم سيصوتون لـ"حزب العدالة والتنمية" إذا أجريت الانتخابات غدًا، بينما نال "حزب الشعب الجمهوري" المعارض ثاني أكبر حصة بنسبة 24%.
وتابع التقرير "خلص الاستطلاع إلى أن المعارضة التركية، المكونة من ستة أحزاب، تتقدم بأربع نقاط على حزب العدالة والتنمية وحليفه اليميني المتطرف (حزب الحركة القومية). وحصل تحالف المعارضة على 36٪ من الأصوات فيما تبلغ نسبة تأييد التحالف الحاكم 32%".
تعزيزات روسية.. وبوتين يهدد الغرب
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن موسكو تحركت أمس الأربعاء، لتعزيز دفاعاتها بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، بينما قالت كييف إن عشرات المنازل قد تعرضت لهجمات في الجنوب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني بارز قوله إن بضع قرى في المنطقة تعرضت لقصف بطائرات مسيرة روسية وصواريخ أرض جو، مشيرًا إلى استهداف أكثر من 20 منزلًا؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة.
كما صرح فالنتين ريزنيشنكو، حاكم نيكوبول، في منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، قوله إن المنطقة تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة التي دمرت عشرات المنازل بالإضافة إلى تدمير أنابيب الغاز ومدرسة. وتأتي الضربات الروسية بعد سلسلة من ضربات نفذتها أوكرانيا بطائرات مسيرة في عمق روسيا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
وفي غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية قوله إن روسيا عززت دفاعاتها عبر حدودها البرية مع أوكرانيا. كما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا، عن إنشاء وحدات دفاع إقليمية.
وأضاف فياتشيسلاف غلادكوف "نحن نشكل بضع كتائب من أولئك الذين، لأسباب صحية أو ضمن حدود العمر، لا يمكن استدعاؤهم من قبل القوات المسلحة، ولكن لديهم خبرة قتالية ورغبة كبيرة، إذا لزم الأمر، في الدفاع عن منازلهم وعائلاتهم".
في المقابل، واصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس تهديداته للغرب بقوله إن الحرب في أوكرانيا سيطول أمدها، محذرًا من تزايد فرص نشوب حرب نووية، مشددًا "نحن نفهم جيدًا قوة الأسلحة النووية. نحن لم نصب بالجنون".
واعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية تصريحات بوتين بمثابة رسالة إلى الغرب يختبر الزعيم الروسي من خلالها قدرة الحلفاء على مواصلة دعم أوكرانيا في ظل حرب طويلة الأمد، خاصة بعدما حذر من أن الكرملين سيدافع عن أراضيه وحلفائه "بكل الوسائل المتاحة".
وفي اتهام صريح لأحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال بوتين أيضًا إن "الجماعات القومية" في بولندا كانت تخطط لضم مناطق في غرب أوكرانيا. ووصفت الصحيفة الاتهامات الروسية بـ"الخطيرة"، والتي من شأنها أن تزيد فرص نشوب حرب عالمية ثالثة.
وجاءت تصريحات بوتين في الوقت الذي سعت فيه واشنطن إلى تجنب تصعيد الصراع المستمر في الحرب، وخاصة بعد الضربات الأوكرانية في عمق روسيا؛ ما يعد "أكثر الإخفاقات الإستراتيجية أهمية" لروسيا منذ بداية الغزو. وحذرت الصحيفة من أن روسيا ستوجه ضربة انتقامية لأوكرانيا.
وقالت الصحيفة البريطانية: "بوتين، الذي أجرى في يونيو مقارنة بينه وبين الإمبراطور الأول لروسيا، بطرس الأكبر، تحول أمس مرة أخرى إلى التاريخ لتبرير الحرب، في التعليقات التي ظهرت للكشف عن طموحاته الإقليمية في أوكرانيا".
وقال بوتين أمس "إن تحقيق نتائج في الحرب يمكن أن ينتهي بعملية طويلة، لكن موسكو اكتسبت مناطق جديدة، وكانت هذه نتيجة مهمة للغاية بالنسبة لنا.. لقد أصبح بحر آزوف الآن بحرًا داخليًّا للاتحاد الروسي".