تتضمن الإفراج عن بازوم.. صفقة مرتقبة بين "إيكواس" والمجلس العسكري في النيجر

وأضافت "جون أفريك" أنه منذ أكثر من خمسة أشهر يعيش محمد بازوم تحت الإقامة الجبرية في القصر الرئاسي في نيامي، ولا يزال رئيس الدولة النيجري السابق محتجزًا مع زوجته وابنه، تحت مراقبة رجال حرسه الرئاسي السابق، وهو محروم ورفاقه السجناء من أي تواصل مع العالم الخارجي، لكن الرئيس السابق يتلقى زيارة من طبيبه مرتين في الأسبوع، ويتم فحص هاتفه بدقة في كل مناسبة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الرئيس التوغولي كان في نيامي يوم 3 كانون الثاني/ يناير الجاري للقاء قادة المجلس العسكري ومناقشة حلول الأزمة بين النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تواصل تطبيق عقوبات اقتصادية ردا على الانقلاب.

وأشارت "جون أفريك" إلى أنّ المنظمة الإقليمية التي لم تعد تهدد بشكل جدي بالتدخل العسكري، وضعت عدة مطالب، أولها إطلاق سراح محمد بازوم والوزراء السابقين المسجونين، وآخرهم إبراهيم ياكوبا، كما تدعو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى رفع إخطارات التفتيش وأوامر الاعتقال بحق الشخصيات السابقة المنفية من نظام محمد بازوم، وفي مقدمتها وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، ورئيس الوزراء السابق أومودو محمدو.

الفترة الانتقالية في النيجر

كما ناقش فور غناسينغبي ومحاوروه من المجلس العسكري مدة الفترة الانتقالية الحالية في النيجر، وعزم المنظمة الإقليمية بأن تحصل من حكّام نيامي الجدد على التزام لا يتجاوز فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا، وأن يتم تسليم الحكم إلى سلطات مدنية منتخبة في أفق عام 2025.

في المقابل، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها مستعدة للنظر في الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية المطبقة حاليا على النيجر، وفور قدومه من نيامي، قدم فور غناسينغبي تقريرًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، خلال مؤتمر عبر الفيديو حضره رؤساء نيجيريا بولا تينوبو (حاليًا على رأس المنظمة الإقليمية)، والبنين باتريس تالون، وسييراليون يوليوس مادا بيو.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، فقد تقرر خلال هذا الاجتماع المنعقد عن بعد، أن تتوجه قريبا بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى نيامي لمواصلة المناقشات مع رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني.

يشار إلى أنه كان من المقرر في البداية أن تتم هذه المهمة في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري في نيامي، ولكن وفقا للمعلومات التي كشفت عنها إذاعة فرنسا الدولية، طلبت الحكومة النيجرية التأجيل، ومن المقرر أن يتوجه مبعوثو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أخيرا إلى النيجر في الـ 25 من الشهر ذاته.