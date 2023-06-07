السنغال تغلق "مؤقتا" قنصلياتها في الخارج

أعلنت الحكومة السنغالية، الثلاثاء، إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج "موقتاً"، بعد تعرض عدد منها لهجمات وسط تصاعد التوتر داخل البلاد.



وقالت وزارة الخارجية السنغالية، في بيان: "يأتي هذا التدبير الاحترازي في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للسنغال في الخارج، لا سيما في باريس وبوردو (فرنسا) وميلانو (إيطاليا) ونيويورك".



وأشارت إلى "أضرار جسيمة" خصوصا في ميلانو، حيث دمرت آلات إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية، بحسب قوله.

وأوضحت الوزارة، أن القنصليات ستعيد فتح أبوابها "عندما تسمح الظروف المادية والأمنية بذلك"