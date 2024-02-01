تقرير فرنسي يتحدث عن "إجراءات انتقامية" بحق أوروبيين في النيجر

وصفت أوساط إعلامية فرنسية حكومية إجراءات النيجر الأخيرة بأنها "انتقامية ضد أعضاء المجتمع الأوروبي وضد الفرنسيين"، وذلك بعد يومين من إعلان خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وفق ما ذكرته صحيفة "ويست فرانس" اليومية.

وبحسب تقرير للصحيفة، "انصبّ التركيز الفرنسي على النيجر، عندما أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد 15 موظفًا من بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي تدعم قوات الأمن الداخلي ومقرها نيامي".

وقال إن "وزير الداخلية النيجري العميد محمد تومبا أخبر رئيس البعثة بالأمر عبر رسالة شاركها المجلس العسكري على منصة إكس، قال فيها: "لقد تمكنت من ملاحظة أن 15 من أفرادكم العسكريين عادوا إلى نيامي عبر رحلات جوية مختلفة، في 24 يناير الجاري، دون إبلاغ الحكومة أولاً"، في وقت تم إبعاد رئيسة البعثة، الدبلوماسية الألمانية كاتيا دومينيك، لدى وصولها إلى مطار نيامي، في 27 يناير.

وأضاف أنه "في بداية ديسمبر، بعد الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب، أنهى الجيش مهمة يوكاب الساحل في النيجر، التي تم إنشاؤها في 2012 لتدريب وتجهيز قوات الأمن الداخلي. ثم أعطى المجلس العسكري البعثة، المكونة من حوالي 120 فردًا أوروبيًا، مهلة 6 أشهر للمغادرة، وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن رئيس البعثة قدم خطة انسحاب مفصلة إلى السلطات، بناءً على طلبها، وهو ما لم يتم الاعتراض عليه".