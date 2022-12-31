روسيا تجدد قصف كييف في وداع 2022.. وبوتين: الأخلاق والتاريخ معنا

هزّت ضربات روسية عدة مدن أوكرانية منها كييف اليوم السبت، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقلّ ونحو ثلاثين جريحًا، في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب" روسيا.

وفي كييف، أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس عن سماع ما لا يقل عن 11 انفجارًا في وقت مبكر من بعد ظهر السبت، بينما كانت المدينة تستعدّ للاحتفال برأس السنة رغم دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الحادي عشر.

وحسب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، تسببت الضربات بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 21 آخرين، ولفت مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن الضربات ألحقت أضرارًا بواجهة فندق أربعة نجوم في وسط المدينة، ما أدّى إلى تناثر ركام في الشارع.