مؤسس "فاغنر": منع ممثلي من دخول مقر الجيش الروسي في أوكرانيا
قال مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، إن ممثله مُنع من الوصول إلى مقر القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، في خطوة من ِشأنها تأجيج حدة الخلاف بينه وبين المؤسسة العسكرية الروسية.
وقال بريجوجين، إن الواقعة جاءت في اليوم التالي لإرساله طلباً عاجلاً إلى قائد ما تطلق عليها روسيا "عملية عسكرية خاصة" من أجل الحصول على إمدادات من الذخيرة.
وأضاف عبر خدمته الصحفية على تطبيق تيليغرام: "في الخامس من مارس/ آذار، كتبت خطاباً إلى قائد العملية العسكرية الخاصة بشأن الحاجة العاجلة لتخصيص ذخيرة. وفي الساعة الثامنة من صباح السادس من مارس، أُلغي تصريح دخول ممثلي بالمقر الرئيسي ومُنع من الوصول إليه".
وتولى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، قيادة الحملة الروسية في أوكرانيا بنفسه منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.
وخاضت مجموعة "فاغنر" العسكرية الكثير من المعارك شديدة العنف في مدينة باخموت الأوكرانية، لكن بريجوجين شكا على مدار أسابيع من أن القيادة العسكرية تقلل من شأن الجهود التي تبذلها قواته.
وكرر بريجوجين شكواه في مقطع مصور نُشر مطلع هذا الأسبوع، من حرمان قواته من الحصول على الذخيرة.
وقال في المقطع الذي جرى تصويره في قبو على ما يبدو: "إذا انسحبت فاغنر من باخموت الآن ستنهار الجبهة بأكملها. لن يكون الوضع طيباً لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية".
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من توقيت ومكان تسجيل المقطع، الذي لم يُنشر على قناة بريجوجين المعتادة على تيليغرام.
وقال أحد أبرز المنتقدين لبريجوجين، إن ذلك المقطع جرى تصويره منذ أسبوعين لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك.
وقال بريجوجين، يوم الجمعة، إن "وحداته طوقت عملياً باخموت، حيث اشتد القتال خلال الأسبوع المنصرم مع هجوم القوات الروسية من جميع الجهات تقريباً".
وأضاف في بيانه اليوم: "نواصل سحق القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت".