مؤسس "فاغنر": منع ممثلي من دخول مقر الجيش الروسي في أوكرانيا

قال مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، إن ممثله مُنع من الوصول إلى مقر القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، في خطوة من ِشأنها تأجيج حدة الخلاف بينه وبين المؤسسة العسكرية الروسية.

وقال بريجوجين، إن الواقعة جاءت في اليوم التالي لإرساله طلباً عاجلاً إلى قائد ما تطلق عليها روسيا "عملية عسكرية خاصة" من أجل الحصول على إمدادات من الذخيرة.

وأضاف عبر خدمته الصحفية على تطبيق تيليغرام: "في الخامس من مارس/ آذار، كتبت خطاباً إلى قائد العملية العسكرية الخاصة بشأن الحاجة العاجلة لتخصيص ذخيرة. وفي الساعة الثامنة من صباح السادس من مارس، أُلغي تصريح دخول ممثلي بالمقر الرئيسي ومُنع من الوصول إليه".

وتولى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف،‭‭ ‬‬قيادة الحملة الروسية في أوكرانيا بنفسه منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.