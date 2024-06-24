عرض إسرائيلي لسكان غزة.. 800 ألف دولار مقابل معلومات عن الرهائن
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، أن منظمة إسرائيلية غير ربحية قدمت مُقترحا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية، أخيرًا، لتقديم عرض على سكان قطاع غزة للإدلاء بمعلومة عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" داخل القطاع، مقابل مبلغ مالي كبير.
وقالت الصحيفة إن مُقترح المنظمة الإسرائيلية لقي قبولًا لدى الأجهزة الأمنية، وبناء على ذلك تم توزيع منشورات داخل غزة مخاطبة السكان لتقديم معلومات عن الرهائن مقابل وعد بمبلغ 800 ألف دولار، حال تبين أن المعلومات صحيحة.
وبينت الصحيفة أن إطلاق سراح المختطفين الأربعة من قبل وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، إلى جانب قوات الجيش، دفع المنظمة إلى التوصل لتقديم المقترح.
ولفتت إلى أن المُقترح من شأنه أن يساعد قوات الأمن في الوصول إلى مختطفين إضافيين، من خلال تقديم مبلغ مالي كبير لسكان غزة مقابل معلومات حول مكان وجود الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
وأشارت إلى أنه جرى إرسال رسالة مفصلة بالمُقترح إلى وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس الموساد، دافيد برنيع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويبدو أن المبادرة حظيت باهتمام الأطراف المعنية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه في مدينة غزة ومدينة خان يونس، تم توزيع منشورات تتعهد فيها إسرائيل بدفع 800 ألف دولار مقابل معلومات محددة وموثوقة ترشد عن أماكن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، وتضمن المنشور صور المختطفين والمختطفات الذين ما زالوا محتجزين داخل القطاع.