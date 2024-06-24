عرض إسرائيلي لسكان غزة.. 800 ألف دولار مقابل معلومات عن الرهائن

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، أن منظمة إسرائيلية غير ربحية قدمت مُقترحا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية، أخيرًا، لتقديم عرض على سكان قطاع غزة للإدلاء بمعلومة عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" داخل القطاع، مقابل مبلغ مالي كبير.

وقالت الصحيفة إن مُقترح المنظمة الإسرائيلية لقي قبولًا لدى الأجهزة الأمنية، وبناء على ذلك تم توزيع منشورات داخل غزة مخاطبة السكان لتقديم معلومات عن الرهائن مقابل وعد بمبلغ 800 ألف دولار، حال تبين أن المعلومات صحيحة.

وبينت الصحيفة أن إطلاق سراح المختطفين الأربعة من قبل وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، إلى جانب قوات الجيش، دفع المنظمة إلى التوصل لتقديم المقترح.