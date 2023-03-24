بن غفير يقرر اقتحام "الأقصى‎‎" في أول جمعة من رمضان

وحسب بن غفير، فإن "إسرائيل تسمح بحرية العبادة في الحرم القدسي؛ لكن الشرطة لن تسمح مقابل ذلك بالتحريض والفتنة أو أعمال الشغب"، متابعا: "سنرد على ذلك بشكل حاسم وقاطع"، وفق الصحيفة العبرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "حوالي 50 ألف فلسطيني من الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة شاركوا في صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى"، مبينة أن "الأمر انتهى بهدوء نسبي ودون أي أحداث على الرغم من التوتر الأمني".

وأوضحت أن "آلاف الجنود الإسرائيليين وحرس الحدود وضباط الشرطة انتشروا في أنحاء متفرقة من القدس لمنع الحوادث الأمنية"، متابعةً: "هذا العام سمحت قيادة الجيش بمرور سريع للمصلين عبر المعابر المحيطة بالقدس مع فحص من قبل الجنود دون أي احتكاك مع الفلسطينيين".