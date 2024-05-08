ردا على واشنطن.. موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع بيونغيانغ

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء إنها تقدر علاقاتها مع كوريا الشمالية، وذلك بعد تصريحات أمريكية بشأن شحن مواد بترولية إلى الدولة الأوروبية.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تقرير حول شحن موسكو مواد بترولية مكررة إلى كوريا الشمالية بمستويات تتجاوز فيما يبدو الحد الأقصى الذي يقرره مجلس الأمن الدولي، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "نقدر علاقاتنا الثنائية مع كوريا الشمالية ونعتزم تطويرها في جميع المجالات الممكنة".

وأضاف أن كوريا الشمالية "شريكتنا الجيدة والواعدة للغاية".