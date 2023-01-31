بعد توقعه الحرب الروسية.. رئيس المخابرات الأوكرانية يتوقع استعادة القرم
كشف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، الذي تنبأ بالهجوم الروسي، توقعاته فيما يخص مسار الحرب ومصير شبه جزيرة القرم.
قبل بدء الغزو الروسي بشهور، حذر بودانوف من أن الهجوم الروسي قادم، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والغالبية العظمى في كييف توقعوا أن يكون أي هجوم روسي محدودا على الجزء الشرقي من الدولة.
ولكن بعد 11 شهرا من القتال و3 هجمات مطولة، أصبح لكلمة بودانوف وزن أكبر في كييف.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يتوقع بودانوف (37 عاما) أن تركز روسيا هذا العام على احتلال المزيد من الأراضي في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد.
واستبعد شن قواتها المتمركزة في شمال أوكرانيا لهجوم جديد حقيقي، واصفا الأمر بأنه سيكون مجرد محاولة لتشتيت وتقسيم قوات كييف.
وتناول بودانوف مصير شبه جزيرة القرم في توقعاته، وقال: "علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان عودة شبه جزيرة القرم بأمان إلى الوطن بحلول الصيف".
وردا على ما إذا كان يعتقد أن استعادة القوات العسكرية الأوكرانية لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، قد يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام سلاح نووي، قال بودانوف: "هذا ليس صحيحاً، ستعود شبه جزيرة القرم إلينا، فقد بدأ كل شيء هناك في عام 2014، وسينتهي هناك أيضاً".
وشرح: "هذا أسلوب ترهيب، فالمرء يتوقع الكثير من روسيا ولكن ليس الحماقة الصريحة، آسف لكن هذا لن يحدث، فشن هجوم نووي لن يؤدي لمجرد هزيمة روسيا عسكريا، بل لانهيار روسيا، وهم يعرفون ذلك".
وشملت توقعات بودانوف الأخرى إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسرطان المميت، وامتلاكه لعدة أشباه، وقال: "أصبح ما إذا كان من نراه بوتين الحقيقي أم لا سؤالاً مطروحاً الآن".
وأشارت الصحيفة إلى أن بودانوف بدا واثقاً من معلوماته وتوقعاته لدرجة أنه كان يفتح ملفاً للحصول على أرقام محددة، مثل وجود حوالي 326 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا الآن، أو أن مخزون روسيا من صواريخ كاليبر بعيدة المدى قد انخفض إلى 9 % فقط.
ويضيف إلى مصداقية بودانوف أن الرئيس الأوكراني قد اعتمد على معلومات بودانوف في خطابه الأخير في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عندما قال إنه ليس واثقاً مما إذا كان بوتين حياً.
هذا وحذر بودانوف، الذي تقدم سريعًا بين صفوف الضباط ليصبح أحد أصغر الجنرالات في أوكرانيا في آب/أغسطس 2016، وأصبح رئيس المخابرات الأوكرانية في 2020، من أن الكرملين يجب أن يخشى وجود متعاونين مع أوكرانيا بين صفوفه.
وقال: "هناك أشخاص يسهل العمل معهم في تلك المنطقة، أناس يفهمون أن روسيا يجب أن تكون مختلفة ونحن ندعم هؤلاء الناس".
وردا على طلب المزيد من التوقعات، قال بودانوف: "ماذا بعد؟ انتصار أوكرانيا، أنا لست أقول أي شيء جديد".