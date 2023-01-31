بعد توقعه الحرب الروسية.. رئيس المخابرات الأوكرانية يتوقع استعادة القرم

كشف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، الذي تنبأ بالهجوم الروسي، توقعاته فيما يخص مسار الحرب ومصير شبه جزيرة القرم.

قبل بدء الغزو الروسي بشهور، حذر بودانوف من أن الهجوم الروسي قادم، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والغالبية العظمى في كييف توقعوا أن يكون أي هجوم روسي محدودا على الجزء الشرقي من الدولة.

ولكن بعد 11 شهرا من القتال و3 هجمات مطولة، أصبح لكلمة بودانوف وزن أكبر في كييف.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يتوقع بودانوف (37 عاما) أن تركز روسيا هذا العام على احتلال المزيد من الأراضي في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد.

واستبعد شن قواتها المتمركزة في شمال أوكرانيا لهجوم جديد حقيقي، واصفا الأمر بأنه سيكون مجرد محاولة لتشتيت وتقسيم قوات كييف.