النرويج: خطر التجسّس الروسي "تقلّص" بعد طردنا 15 دبلوماسيا

قال جهاز الاستخبارات النرويجي، الجمعة، إنّ طرد 15 موظفا في السفارة الروسية يشتبه بأنهم "عملاء استخبارات" قلّص "بشكل كبير" خطر التجسس الروسي، لكنه لم يُزله.

وكانت النرويج قد أعلنت الخميس طرد 15 دبلوماسيا روسيا يشكّلون نحو ثلث طاقم السفارة الروسية في أوسلو، "أشخاصا غير مرغوب فيهم لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي".

وأدّى القرار إلى مزيد من التوتّر في العلاقات بين أوسلو وموسكو، علماً بأن العلاقات تشهد تدهوراً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.