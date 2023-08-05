بريطانيا: الهجوم على سفينة إنزال ضربة كبيرة للأسطول البحري الروسي

وأضافت أن "السفينة تعرضت بشكل شبه مؤكد لأضرار جسيمة الأسبوع الماضي، بعد أن تم الهجوم عليها بالقرب من قاعدة نوفوروسيسك التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".

وأشارت إلى أن "صور السفينة تشير إلى أنه جرى اختراق عدة مقصورات مانعة لتسرب المياه فيها، أو أن جهود الطاقم للسيطرة على الضرر الذي تعرضت له نتيجة للهجوم لم تكن فعالة".