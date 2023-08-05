بريطانيا: الهجوم على سفينة إنزال ضربة كبيرة للأسطول البحري الروسي
وصفت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، الهجوم على السفينة "أولينيجورسكي جورنياك" الروسية، بالضربة الكبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "السفينة التي يبلغ وزنها 3 آلاف و600 طن وطولها 113 متراً هي أكبر سفينة روسية تتعرض لدمار جسيم منذ غرق الطراد موسكفا في 13 نيسان/أبريل 2022".
وأضافت أن "السفينة تعرضت بشكل شبه مؤكد لأضرار جسيمة الأسبوع الماضي، بعد أن تم الهجوم عليها بالقرب من قاعدة نوفوروسيسك التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".
وأشارت إلى أن "صور السفينة تشير إلى أنه جرى اختراق عدة مقصورات مانعة لتسرب المياه فيها، أو أن جهود الطاقم للسيطرة على الضرر الذي تعرضت له نتيجة للهجوم لم تكن فعالة".