متخطياً كل الأرقام.. ماسك يدعم حملة ترامب بـ75 مليون دولار

أظهرت إفصاحات أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبرع بنحو 75 مليون دولار لمجموعة إنفاق تابعة له مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب، خلال ثلاثة أشهر؛ ما يسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه ماسك في مساعي مرشح الحزب الجمهوري للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأنفقت لجنة "أمريكا باك" للعمل السياسي، التي تركز على حشد دعم الناخبين في الولايات المتأرجحة التي تشهد منافسة شديدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمكن أن تحسم الانتخابات، نحو 72 مليون دولار من هذا المبلغ في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، وفقاً لإفصاحات مقدمة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية.

وهذا المبلغ أكثر مما أنفقته أي مجموعة عمل سياسي أخرى مؤيدة لترامب تركز على حشد الناخبين. وفق وكالة "رويترز".

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وتعتمد حملة ترامب بشكل كبير على مجموعات خارجية لحشد الناخبين؛ ما يعني أن المجموعة التي أسسها ماسك -أغنى رجل في العالم- تلعب دوراً مهماً في الانتخابات التي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي، كاملا هاريس.

وقال ماسك اليوم الأربعاء عبر منصة "إكس" إنه سيعقد "سلسلة من الحوارات" في أنحاء ولاية بنسلفانيا، بعد أقل من أسبوعين من ظهوره مع ترامب في الولاية.

وأضاف مساك أن الراغبين في الحضور لا يحتاجون إلا للتوقيع على التماس عبر الموقع الإلكتروني "أمريكا باك" لحضور الحوارات "من مساء غد وحتى الاثنين".